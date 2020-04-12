"Все оградили забором": экс-вратарь сборной Украины рассказал о карантине в Азербайджане

Александр Рыбка отметил, что нужно получить смс-разрешение для выезда в маркет

Украинский вратарь "Сабаила" Александр Рыбка поделился впечатлениями о карантине в Азербайджане, а также рассказал о запретах в стране.

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"Я всегда на связи с Киевом, поэтому могу сказать, что здесь он жестче. Во дворе нашего дома есть магазин, туда можно выйти без проблем. Если надо поехать в маркет, нужно отправить сообщение на специальный номер и в ответ получить смс-разрешение. Я уже два раза выезжал по такой схеме. Ребята знакомые говорят, что в городе есть блокпосты. Бывает, останавливают машины и могут проверить, есть ли у тебя смс с разрешением на выезд. Так что лучше отправить смс, чем потом столкнуться с проблемами", – рассказал Рыбка.

"В магазин можно только в маске, в перчатках, руки обрабатывают антисептиком. Когда только начинался карантин, можно было на набережной побегать, поиграть на площадке в баскетбол. Сейчас все оградили забором и ввели запрет. В Киеве, говорят, можно побегать по Оболонской набережной. Тут такого раздолья нет", – отметил игрок.

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