Все пары Лиги чемпионов: "Динамо" примет "Алкмаар", Ребров – хорватов, а Милевский летит в Израиль

В третьем квалифай-раунде все будет решаться в одноматчевых противостояниях. В случаей ничьей - допвремя и пенальти

В понедельник, 31 августа, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника получил и представитель Украины. "Динамо" сыграет в Киеве с клубом АЗ "Алкммар" из Нидерландов. Матч состоится 15-16 сентября на НСК "Олимпийский".

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Между тем венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров, на своем поле за выход в последний раунд квалификации Лиги чемпионов поспорит с загребским "Динамо". А брестское "Динамо", за которое выступают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, ждет визит в Израиль к "Маккаби" из Тель-Авива.

Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Путь представителей лиг

"Динамо" Киев – АЗ "Алкмаар"

ПАОК – "Бенфика"

"Гент" – "Рапид" Вена

Путь чемпионов

"Ференцварош" – "Динамо" Загреб

"Карабах" – "Мольде"

"Омония" – "Црвена Звезда"

"Мидтьюлланд" – "Янг Бойз"

"Маккаби" Тель-Авив – "Динамо" Брест

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Из-за сжатости отборочной стадии, связанной с пандемией, победители дуэлей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов определятся в одноматчевых противостояниях. В случае ничьей, предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

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