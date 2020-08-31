Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Все пары Лиги чемпионов: "Динамо" примет "Алкмаар", Ребров – хорватов, а Милевский летит в Израиль

31 августа, 13:47

Олег Люлька Олег Люлька

В третьем квалифай-раунде все будет решаться в одноматчевых противостояниях. В случаей ничьей - допвремя и пенальти

В понедельник, 31 августа, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника получил и представитель Украины. "Динамо" сыграет в Киеве с клубом АЗ "Алкммар" из Нидерландов. Матч состоится 15-16 сентября на НСК "Олимпийский".

Реклама

Между тем венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров, на своем поле за выход в последний раунд квалификации Лиги чемпионов поспорит с загребским "Динамо". А брестское "Динамо", за которое выступают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, ждет визит в Израиль к "Маккаби" из Тель-Авива.

Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Путь представителей лиг

  • "Динамо" Киев – АЗ "Алкмаар"
  • ПАОК – "Бенфика"
  • "Гент" – "Рапид" Вена

Путь чемпионов

  • "Ференцварош" – "Динамо" Загреб
  • "Карабах" – "Мольде"
  • "Омония" – "Црвена Звезда"
  • "Мидтьюлланд" – "Янг Бойз"
  • "Маккаби" Тель-Авив – "Динамо" Брест
Реклама

Читайте также: Сколько украинские клубы заработали в еврокубковом сезоне 2019/2020

Из-за сжатости отборочной стадии, связанной с пандемией, победители дуэлей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов определятся в одноматчевых противостояниях. В случае ничьей, предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

Смотрите, как "Бавария" выиграла ЛЧ-2019/2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов жеребьевка Динамо Киев Ференцварош Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять