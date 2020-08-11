Прогнозы на матч "Шахтера" против "Базеля": кто выйдет в полуфинал

Сегодня чемпион Украины "Шахтер" в одноматчевом четвертьфинальном противостоянии Лиги Европы сразится с швейцарским "Базелем". Победитель матча, который начнется в 22:00 по киевскому времени в немецком Гельзенкирхене, в полуфинале сыграет с "Интером". "Горняки" – фавориты поединка с "Базелем" по мнению и эксперта, и букмекеров.

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Прогноз комментатора матча Кирилла Круторогова

Чемпионы Украины встретятся с третьей командой Швейцарии. Да, нынешний "Базель" не такой мощный, каким был несколькими годами ранее, но недооценивать их однозначно нельзя. В нынешнем сезоне Лиги Европы швейцарцы проиграли лишь раз – "Краснодару", еще в ноябре, а после оформили серию из пяти побед кряду без пропущенных голов. На предыдущей стадии команда Коллера прошла "Айнтрахт" (3:0, 1:0), от которого "горняки" вылетали из ЛЕ в прошлом сезоне. Вне игры у "Базеля" их основной центральный защитник Эрай Джемерт, он перебрал желтых карточек.

"Шахтер", эффектно обыграв "Вольфсбург" (3:0), из-за дисквалификации лишился Давида Хочолавы. Теперь у Луиша Каштру будет дилемма, как решить вопросы в линии обороны: оставить Матвиенко на левом фланге, а в центре позволить дебютировать Бондарю, или же вернуть Николая в пару к Кривцову, а слева выпустить Сиприано или Болбата. Есть вариант, по которому на позиции Хочолавы сыграет Степаненко, ведь Тарас доигрывал там после удаления Давида, а выбор игроков в центре поля у Каштру прекрасный. Ранее "Шахтер" дважды играл в четвертьфинале этого турнира и оба раза проходил в полуфинал.

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"Шахтер" – однозначный фаворит пары. По-моему, отличный вариант – их индивидуальный ТБ 1,5 или совместить его с проходом "горняков" в полуфинал, чтобы увеличить коэффициент.

Кирилл Круторогов / Фото: Instagram

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Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор также фаворитом противостояния называют украинский клуб. Коэффициент на победу "Шахтера" в основное время составляет 1.95, на ничью – 3.75, на победу "Базеля" – 3.90.

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Вероятность результата матча в основное время аналитиками букмекерских контор рассчитана следующая: победа "Шахтера" 49 процентов, ничья 26 процентов, победа "Базеля" 25 процентов.

Котировки на выход в полуфинал Лиги Европы, т.е. на результат матча с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, такие: 1.47 на "Шахтер" и 2.80 на "Базель", а значит, вероятность прохода "горняков" оценивают в 66 процентов.

Что касается количества забитых мячей, то эксперты букмекерских контор прогнозируют их большое количество. С вероятностью в 56 процентов сегодня зрители у экранов (канал "Футбол 1" и сервис OLL.TV) увидят три или более гола. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.74, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.17.

Тройка вероятных авторов голов в составе каждой команды:

Жуниор Мораес, "Шахтер" – 2.50 (коэффициент на "забьет гол")

Марлос, "Шахтер" – 3.40

Кабрал Артур, "Базель" – 3.80

Тайсон, "Шахтер" – 4.20

Афимико Пулулу, "Базель" – 4.20

Валентин Штокер, "Базель" – 4.40

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Напомним, что обе команды пробились в плей-офф в Германии после того, как прошли немецкие клубы в 1/8 финала. "Шахтер" еще до карантина на чужом поле обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1, а уже после возобновления еврокубков закрепил успех в Киеве, забив три гола за пять минут. Смотрите обзор суперматча на "Олимпийском":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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