Все ради Роналду: УЕФА со скандалом изменил состав команды года

Роналду впервые забил три мяча в Италии / Фото: Reuters

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накануне объявил символическую сборную 2019 года. Как сообщает источник, организация использовала схему 4-2-4 вместо более традиционных 4-4-2 и 4-3-3 ради того, чтобы в команде нашлось место для форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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Отмечается, что полузащитник "Челси" Н’Голо Канте получил больше голосов болельщиков, чем португальский игрок, но не попал в символическую команду.

"Речь идет о фальсификации, это не очень хорошо. Популярность Роналду очень высока и УЕФА ради него изменил схему", — говорится в сообщении источника.

Также в символическую команду вошли пять игроков "Ливерпуля", которые под руководством Юргена Клоппа победили в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

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С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА. На место в команде года претендовали 50 ведущих футболистов Европы. Пользователи должны были выбрать расстановку и 11 лучших из 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Смотрите феноменальный гол Роналду с третьего этажа:

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