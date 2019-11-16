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Все ради тренера: "Ливерпуль" выкупил шикарный особняк для Клоппа у бывшего наставника

16 ноября, 11:16

Немецкий коуч будет жить там бесплатно

Юрген Клопп

Юрген Клопп / Фото: Reuters

Английский "Ливерпуль" выкупил дом в Формби у бывшего главного тренера клуба Брендана Роджерса, ныне возглавляющего "Лестер Сити".

Читайте также: в Англии готовят изменения в работе VAR после жалобы "МанСити" на судейство против "Ливерпуля"

Приобретение собственности обошлось мерсисайдцам в более четырех миллионов фунтов.С момента назначения дом у Роджерса снимал нынешний наставник красных Юрген Клопп.

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Теперь немецкому специалисту не придется выплачивать арендную плату, однако он продолжит платить налоги. Отмечается, что в дальнейшем клуб намерен селить в доме следующих тренеров команды.

Клопп возглавил "Ливерпуль" осенью 2015 года после отставки Роджерса, тренировавшего коллектив с лета 2012 года.

Ранее мы писали, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Европы на другой континент. УЕФА рассматривают вариант с проведением решающего матча в США.

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

Смотрите, как "Манчестер Сити" впервые потерял очки в текущей Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Ливерпуль Юрген Клопп Брендан Роджерс

Источник: Daily Mail / Sport

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