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Все решил автогол: "Барселона" увозит из Манчестера минимальную победу

Сегодня, 00:03

"Красные дьяволы" не сумели отыграться после быстрого пропущенного мяча

Фото: AFP
Все решил автогол: "Барселона" увозит из Манчестера минимальную победу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e5a/11d/5cae5a11d3186.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e5a/11d/5cae5a11d3186.jpg Футбол "Красные дьяволы" не сумели отыграться после быстрого пропущенного мяча

"Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Барселоне" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мы проводили онлайн трансляцию "Манчестер Юнайтед" – "Барселона". Каталонцы контролировали мяч в первом тайме, но хозяева поля огрызались после быстрых контратак, где главной ударной силой выступал Маркус Рашфорд. Дважды он пытался убежать от защитников, но его попытки не увенчались успехом.

Гости же не спешили наседать на ворота противника, предпочитая комбинировать у ворот Де Хеа. Одна из таких затяжных атак завершилась навесом от Месси на дальнюю штангу и ударом Луиса Суареса головой с острого угла. Мяч зацепил ногу Люка Шоу и влетел в сетку ворот "МЮ". Боковой рефери сначала поднял флажок, зафиксировав офсайд, но после подсказки ассистента главный тренер мяч все-таки засчитал.

В первом тайме команды обменялись опасными моментами, когда Филипе Коутиньо с линии штрафной расстреливал Де Хеа, но испанец в шпагате спас свои ворота, а затем Диего Далот с убойной позиции пробил очень неточно. На этом команды и отправились в раздевалки.

Второй тайм хозяева поля начали намного активнее и заставили соперника понервничать, но преимуществе во владении никак не получалась воплотить в опасные моменты. Каталонцы выдержали стартовый натиск соперника и даже ответили опаснейшим моментом в исполнении Луиса Суареса.

В концовке встречи "Барселона" полностью перехватила мяч и просто катала его в центре поля, даже не позволив сопернику организовать финальный штурм.

"Манчестер Юнайтед" – "Барселона" – 0:1
Гол: Шоу (12, аг)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рашфорд (Перейра, 84), Лукаку (Мартиаль, 68).

"Барселона": тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90), Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

Предупреждения: Бускетс (17), Шоу (19), Видаль (71), Лингард (76), Смоллинг (85).

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Манчестер Юнайтед

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Сегодня|Спорт

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