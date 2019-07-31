Все серьезно: очаровательная журналистка переехала жить к Зинченко в Англию

Очаровательная телеведущая каналов "Футбол-1"/"Футбол-2" Влада Щеглова покинула работу в Украине и отправилась вслед за своим возлюбленным полузащитником сборной Украины Александром Зинченко в Англию, где он выступает в составе "Манчестер Сити". Футболист встречал девушку в Манчестере с надувными шариками и букетом роз.
О романе между Зинченко и Щегловой стало известно после феерической победы сборной Украины над Сербией (5:0) в отборе на Евро-2020. После встречи Влада брала интервью у Александра и по окончании беседы спортсмен впился в шею девушке страстным поцелуем.
Влада обрела популярность во время Евро-2016, когда девушка поддерживала сборную Украины во Франции. Фото девушки с национальным флагом облетели весь мир.
Также стало известно, что слухи об уходе с каналов "Футбол" комментатора Александра Малиновского и ведущей Аллы Бублий не получили подтверждение.
Также мы писали, что Зинченко "оседлал" свою возлюбленную в Калифорнии. Сексапильная журналистка пожаловалась на нелегкую жизнь с украинским чемпионом Англии после проигранного пари: "С кем я связалась на свою голову! С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить!!! Потому что я постоянно проигрываю". "И так будет с каждым!" – добавил, сидя верхом на Владе, Зинченко, вес которого, согласно сайту английской Премьер-лиги, составляет 64 килограмма.
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