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Все серьезно: очаровательная журналистка переехала жить к Зинченко в Англию

Сегодня, 19:18

Влада Щеглова оставила работу телеведущей в Украине ради любимого

Влада Щеглова и Александр Зинченко

Влада Щеглова и Александр Зинченко / Фото: Instagram

Все серьезно: очаровательная журналистка переехала жить к Зинченко в Англию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Футбол Влада Щеглова оставила работу телеведущей в Украине ради любимого

Очаровательная телеведущая каналов "Футбол-1"/"Футбол-2" Влада Щеглова покинула работу в Украине и отправилась вслед за своим возлюбленным полузащитником сборной Украины Александром Зинченко в Англию, где он выступает в составе "Манчестер Сити". Футболист встречал девушку в Манчестере с надувными шариками и букетом роз.

О романе между Зинченко и Щегловой стало известно после феерической победы сборной Украины над Сербией (5:0) в отборе на Евро-2020. После встречи Влада брала интервью у Александра и по окончании беседы спортсмен впился в шею девушке страстным поцелуем.

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Влада обрела популярность во время Евро-2016, когда девушка поддерживала сборную Украины во Франции. Фото девушки с национальным флагом облетели весь мир.

Также стало известно, что слухи об уходе с каналов "Футбол" комментатора Александра Малиновского и ведущей Аллы Бублий не получили подтверждение.

Также мы писали, что Зинченко "оседлал" свою возлюбленную в Калифорнии. Сексапильная журналистка пожаловалась на нелегкую жизнь с украинским чемпионом Англии после проигранного пари: "С кем я связалась на свою голову! С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить!!! Потому что я постоянно проигрываю". "И так будет с каждым!" – добавил, сидя верхом на Владе, Зинченко, вес которого, согласно сайту английской Премьер-лиги, составляет 64 килограмма.

Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

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Источник: Сегодня|Спорт

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