Все серьезно: у Ярмоленко обнаружились новые проблемы со здоровьем

В 2019-м вингер "Вест Хэма" уже не сыграет. Пропустит украинец и начало следующего года

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

У вингера английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко обнаружились новые проблемы со здоровьем. Ранее сообщалось, что у Ярмоленко – траблы со спиной, а теперь к ним добавилось еще и повреждение задней поверхности бедра, из-за которого в этом году, а также в начале следующего мы лидера сборной Украины на поле не увидим.

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Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

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Из-за травмы задней поверхности бедра Андрей Ярмоленко пропустит около 3-4 недель. Таким образом, украинец не поможет "Вест Хэму" в 5 поединках, как минимум, – а именно против "Лестера", "Борнмута", "Гиллингема", "Шеффилд Юнайтед" и "Эвертона". Возвращения Андрея в строй ждут ко встрече с "Лестером" 22 января.

Отметим, что в последний раз Андрей Ярмоленко выходил на поле 14 декабря. А в основе "Вест Хэма" украинец, который в нынешнем сезоне забил за "молотобойцев" три мяча, не был больше месяца – с 23 ноября.

При этом на днях появилась информация, что "Вест Хэм" планирует продать Ярмоленко этой зимой. Английский клуб намерен выручить за украинца порядка 18 миллионов фунтов.

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