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Все серьезно: у Ярмоленко обнаружились новые проблемы со здоровьем

26 декабря, 09:13

В 2019-м вингер "Вест Хэма" уже не сыграет. Пропустит украинец и начало следующего года

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

У вингера английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко обнаружились новые проблемы со здоровьем. Ранее сообщалось, что у Ярмоленко – траблы со спиной, а теперь к ним добавилось еще и повреждение задней поверхности бедра, из-за которого в этом году, а также в начале следующего мы лидера сборной Украины на поле не увидим.

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Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

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Из-за травмы задней поверхности бедра Андрей Ярмоленко пропустит около 3-4 недель. Таким образом, украинец не поможет "Вест Хэму" в 5 поединках, как минимум, – а именно против "Лестера", "Борнмута", "Гиллингема", "Шеффилд Юнайтед" и "Эвертона". Возвращения Андрея в строй ждут ко встрече с "Лестером" 22 января.

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Отметим, что в последний раз Андрей Ярмоленко выходил на поле 14 декабря. А в основе "Вест Хэма" украинец, который в нынешнем сезоне забил за "молотобойцев" три мяча, не был больше месяца – с 23 ноября.

При этом на днях появилась информация, что "Вест Хэм" планирует продать Ярмоленко этой зимой. Английский клуб намерен выручить за украинца порядка 18 миллионов фунтов.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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травма Сборная Украины чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: zbirna.com

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