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Все сильнейшие: стал известен состав сборной Украины на матч против Сербии

17 ноября, 14:55

Главный тренер "сине-желтых" решил не экспериментировать в матче отбора на Евро-2020

/ Фото: Twitter

Тренерский штаб сборной Украины огласил состав на матч против Сербии в заключительном туре отбора на Евро-2020. Матч состоится сегодня в Белграде на стадионе "Райко Митич", начало – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн Сербия – Украина есть на нашем сайте.

Как видим, по сравнению с товарищеским матчем против Эстонии (1:0) Андрей Шевченко решил не экспериментировать и выпустил сегодня сильнейший состав.

Стартовый состав сборной Украины: 12. Андрей Пятов (к), 16. Виталий Миколенко, 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко, 21. Александр Караваев, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 20. Виктор Коваленко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

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Запасные: 1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 6. Артем Шабанов, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 13. Владимир Шепелев, 14. Виталий Буяльский, 17. Евгений Шахов, 18. Роман Безус, 19. Сергей Болбат, 23. Андрей Лунин.

Где смотреть матч Сербия- Украина

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Кстати, сборная Украина сегодня останется без поддержки в Белграде. Ранее сообщалось, что украинских болельщиков не пустят на стадион в Сербии. Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между болельщиками Сербии и Украины.

Смотрите, как Украина громила Сербию во Львове:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Сербии Евро-2020

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

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