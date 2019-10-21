Все сложнее выбирать стартовый состав: тренер "Шахтера" рассказал о "Динамо" и готовности Исмаили

А вот о громком трансфере "горняков" португальский коуч не знает

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру / Фото: Reuters

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Завтра в Харькове донецкий "Шахтер" сыграет третий матч группового раунда Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Динамо". Сегодня во время общения с журналистами главный тренер "горняков" Луиш Каштру отметил, что успел посмотреть около 10 матчей хорватской команды в Лиге чемпионов и внутреннем чемпионате: "Будет сложный матч. "Динамо" от встречи к встрече меняет тактическую схему, иногда делает это даже по ходу матча. Но у них есть шаблонные действия. Заброс на форварда, подключение инсайдов. Это опасная в атаке команда".

Ранее мы писали, что "Шахтер" прилетел в Харьков на матч Лиги чемпионов с приятным пополнением.

Каштру рассказал, что в завтрашнем матче готов сыграть Исмали, который вчера на тренировке работал по индивидуальной программе, а вот Соломон – нет. Также тренер доволен работой ближайшего резерва:

"Есть много игроков, которые также работают, чтобы получить игровое время. Я ими доволен, они показали себя хорошо в последних поединках. Некоторые из них только в начале карьеры. Но они прогрессируют, прибавили. Мне все сложнее принимать решения о стартовом составе. Но главное, чтобы ребята продолжали показывать качественный футбол".

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На вопрос, планирует ли он продолжить победную серию украинских команд над хорватскими в обоих матчах с "Динамо", португальский специалист немного пофилософствовал: "Когда подходим к матчу, рассматриваем его в контексте того, что хотим победить. Уважаем соперника, он тоже хочет победить. Статистика ничего не значит. Важен только настрой игроков, игра на поле. Мир построен на числах, но это ничего не значит. Важен только завтрашний матч".

А вот о громком трансфере клуба, анонсированном Дарио Срной, Каштру ничего не знает.

Также смотрите обзор матча "Шахтер" – "Колос" – 6:0

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