"Все стираем сами. Никакого душа": украинский футболист рассказал о тренировках в Италии и своих страхах

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о том, как в условиях пандемии коронавируса проходят тренировки его команды перед возможным возобновлением сезона. Футболист опасается, что ситуация с COVID еще может перевернуть с ног на голову планы по возвращению футбола на арены.

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"Тренируемся группами. Нас собирают по шесть человек. Поле разделено на шесть частей, поэтому никто не пересекается, – рассказал в комментарии zbirna.com Руслан Малиновский. – У каждого футболиста по два мяча, мы ими не меняемся. Все тщательно дезинфицируется, за этим строго следят. На базе мы никуда не заходим. Даже в душ. Приехали, на улице переоделись, вышли на поле. Никакого массажа – все контакты запрещены. У каждого по два комплекта формы, мы сами все стираем. У каждого своя вода. По сути, ты работаешь сам, только по команде тренеров, которые тебя контролируют. Когда идет беговая работа, то шестерка делится на две части, и мы втроем на расстоянии друг от друга бегаем вокруг поля. Все очень строго и организованно".

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Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

- Получается, что даже штрафные удары нельзя отрабатывать?

- Нет, по воротам никто пока не бьет. У нас есть специальная натянутая сетка. Бьешь в нее – отрабатываешь передачи, прием, смену направления и так далее. Передач между собой пока нет. Повторюсь, нам запрещено обмениваться мячами.

- Как оценишь свое физическое состояние?

- Думаю, все хорошо. Когда ввели строгий карантин, клуб прислал каждому футболисту беговые дорожки, тренеры скидывали нам программу, и мы выполняли ее в пульсометрах. За три недели я пробежал 230 километров. Когда вышел на поле, разницу, конечно, сразу почувствовал. Но все равно не так, как тогда, когда ты приходишь из отпуска, после месячного отдыха. К интенсивной работе, думаю, мы готовы. Состояние хорошее, нагрузки выдержу.

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- Тесты на вирус уже проходили?

- Конечно. К счастью, у всех ребят они негативные. Никто не знает, что будет завтра. Да, последние две недели ситуация улучшается. Но не дай бог, что-то случится, футбол сразу закроется и на этом все закончится. Мы готовимся, но пока в таком ключе, как я рассказал, будем работать до 18 мая. Надеюсь, что сезон возобновится.

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что пандемия обвалила стоимость украинских футболистов. Если раньше Малиновский стоил 14 млн евро, то после наступления коронакризиса Transfermarkt оценивает его уже в 11 млн.

Кстати, недавно Малиновский эмоционально высказался о коронавирусе. "Я видел некоторые статьи о том, что история с коронавирусом раздута. У меня в Бергамо живет друг из моего родного города Житомир – у него умер знакомый. 60 лет, никогда не болел, никаких симптомов сразу не было", – говорит Руслан.

Смотрите, как забивает Руслан Малиновский

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