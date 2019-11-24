"Все выглядит не очень хорошо": погоня за "Ливерпулем" стоила "МанСити" лучшего бомбардира

Серхио Агуэро и Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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Вчера, 23 ноября, в центральном матче 13 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" переиграл дома "Челси" 2:1 и продолжил преследовать "Ливерпуль", хотя отрыв "красных" уже составляет девять очков, а в случае их сегодняшней победы увеличится до 12-ти.

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Но за победу "горожане" заплатили травмой своего главного бомбардира Серхио Агуэро. Отличиться в этом матче аргентинскому форварду не удалось, а во втором тайме после падения в штрафной "Челси" Кун захромал и попросил замену. После поединка наставник "МанСити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии Агуэро. По словам испанского специалиста, который пытался подбодрить Серхио после замены, повреждение футболиста может оказаться весьма серьезным.

"Точно мы узнаем после обследования, но думаю, что Серхио получил серьезную травму, – отметил Пеп. – Все выглядит не очень хорошо. Это мышечное повреждение".

Ранее мы также сообщали, что наставник "Манчестер Сити" Гвардиола лично поблагодарил фанатов, которые пришли на матч с "Шахтером". Каталонский тренер написал письмо каждому из 114 болельщиков, которые отправились в Украину на матч Лиги чемпионов.

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