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"Все знали, с кем будем играть": бывший полузащитник Украины вступился за команду Шевченко

7 сентября, 10:55

Елена Павлова Елена Павлова

Хотя Евгений Левченко и считает, что это был худший матч "сине-желтых" с нынешним тренером

Бывший полузащитник сборной Украины и телеэксперт Евгений Левченко выступил в защиту команды Андрея Шевченко, которая вчера была бита Испанией 0:4 во втором туре Лиги наций. Хотя и без приличной порции критики также не обошлось.

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"Худшая игра сборной Украины под руководством Шевченко. Ужасные ошибки – как индивидуальные, так и командные, тактические. Плюс отсутствие Степаненко. В защиту Сборной Украины скажу, что все мы знали, с кем будем играть. Испания и Германия – это другой уровень. И нашим ребятам очень нужен этот опыт и эмоции. Что не исключает разбор тактики, личных ошибок и психологической составляющей. Если делать выводы то, все буде добре!", – написал в своем Twitter Левченко.

Евгений Левченко

Евгений Левченко / Фото: Instagram

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причины поражения от Испании. Наставник считает, что игроки отдали все силы.

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В свою очередь украинский защитник признался, что нельзя было делать в матче с Испанией.

Также мы сообщали, что сказал Зинченко после разгрома в Мадриде. Еще Александр сравнил соперников по двум стартовым матчам Лиги наций в элитном дивизионе.

Смотрите, как Украина проиграла сборной Испании

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Испании Евгений Левченко Лига наций
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