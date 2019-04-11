"Все знают командный дух "Зари": Сергей Кривцов – о центральном матче тура в Премьер-лиге

Защитник "Шахтера" рассказал, благодаря чему его команда еще не пропускала в чемпионате Украины в этом году

Сергей Кривцов. Фото shakhtar.com.

В субботу, 13 апреля, лидер чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в центральном матче 24 тура Премьер-лиги сыграет с "Зарей" в Харькове на стадионе "Металлист". Мнением о поединке поделился защитник "горняков" Сергей Кривцов.

– "Шахтер" сыграет без своих лидеров – Мораеса и Марлоса. Насколько команда готова к такому испытанию?

– Это важные футболисты, но у нас есть кем их заменить. Отсутствие ребят не станет проблемой.

– Была информация, что Марлос пропустит не менее 6 недель. Общались ли с ним после операции, как он себя чувствует?

– Здесь загадывать тяжело, ведь у каждого свой организм. Знаю, что Марлос продолжительное время играл с болью в приводящей мышце и операция была неизбежна. Сейчас он в Барселоне, там отличная клиника, думаю, все будет нормально.

– Что скажете о будущем сопернике – "Заре"?

– Хороший коллектив, который борется за бронзу. Все знают командный дух "Зари", так что болельщиков ждет интересный матч.

– В этом году "Шахтер" еще не пропускал в Премьер-лиге (5 матчей – 5 "сухих" побед). За счет чего?

– За счет общекомандных действий в обороне. У нас есть определенная тактика, когда не только защитники должны обороняться, а и линия нападения и полузащитники.

– Чувствуете ли моральный подъем после победы над "Динамо" в Кубке?

– После игры, конечно же, был всплеск эмоций, потому что победили в таком драматичном матче. Но сегодня все мысли лишь о "Заре".

– Многие говорят, что субботний поединок – репетиция финала КУ…

– Впереди еще полуфинал, а вы нас уже в финал записали! Нет, мы об этом пока не думаем.

– Как оцениваете результаты жеребьевки Кубка? Был ли соперник, с которым хотелось помериться силами?

– Это полуфиналы, и если команды дошли до такой стадии, то все они – серьезные и хорошие соперники. Будем играть с тем, на кого пал жребий.

Ранее известный тренер Александр Севидов в комментарии segodnya.ua прокомментировал матч "Шахтер" – "Заря".

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