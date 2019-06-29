Всего восемь матчей: стало известно, почему Буффон хочет вернуться в "Ювентус"

Итальянский голкипер намерен побить абсолютный рекорд чемпионата Италии

Джанлуиджи Буффон. Фото: AFP

41-летний Джанлуиджи Буффон подпишет контракт с "Ювентусом", если ему гарантируют участие в восьми матчах серии А в следующем сезоне, сообщает AS. Сейчас у голкипера 640 матчей в высшем итальянском дивизионе, а у рекордсмена турнира, экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини, 647. Чемпион мира 2006 года намерен побить рекорд легенды "россонери" и завершить карьеру.

Также отмечается, что Буффон – единственный девятикратный чемпион Италии. Буффон ранее выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. Кроме побед в Серии А (и одной в Серии В), голкипер четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее Буффон получил предложение контракта от португальского "Порту". Претендентами на вратаря являются также итальянская "Аталанта" и бразильский "Флуминенсе". Интерес к ветерану проявлял и "Лидс", выступающий в Чемпионшипе, но Буффон не захотел вести переговоры с англичанами.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020. Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

Ранее мы писали, что Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей. Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Лигу чемпионов 2019 года выиграл английский "Ливерпуль":

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