Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Всего восемь матчей: стало известно, почему Буффон хочет вернуться в "Ювентус"

29 июня, 10:50

Итальянский голкипер намерен побить абсолютный рекорд чемпионата Италии

Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон. Фото: AFP

41-летний Джанлуиджи Буффон подпишет контракт с "Ювентусом", если ему гарантируют участие в восьми матчах серии А в следующем сезоне, сообщает AS. Сейчас у голкипера 640 матчей в высшем итальянском дивизионе, а у рекордсмена турнира, экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини, 647. Чемпион мира 2006 года намерен побить рекорд легенды "россонери" и завершить карьеру.

Также отмечается, что Буффон – единственный девятикратный чемпион Италии. Буффон ранее выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. Кроме побед в Серии А (и одной в Серии В), голкипер четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее Буффон получил предложение контракта от португальского "Порту". Претендентами на вратаря являются также итальянская "Аталанта" и бразильский "Флуминенсе". Интерес к ветерану проявлял и "Лидс", выступающий в Чемпионшипе, но Буффон не захотел вести переговоры с англичанами.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020. Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

Ранее мы писали, что Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей. Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Лигу чемпионов 2019 года выиграл английский "Ливерпуль":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Италии, Ювентус Турин, Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффон

Вы сейчас просматриваете новость " Всего восемь матчей: стало известно, почему Буффон хочет вернуться в "Ювентус"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Советский спорт , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Намечается легендарная связка: Буффон договорился о контракте с клубом Роналду

Вчера, 19:51

Итальянский голкипер возвращается в клуб, где выступал на протяжении 17 лет

Джанлуиджи Буффон готов вернуться в "Ювентус"

26 июня, 10:40

Легендарный голкипер ищет варианты продолжение карьеры после ухода из "ПСЖ"

СМИ разнюхали сумму, за которую Роналду снял яхту для встречи с новым тренером "Юве"

23 июня, 00:01

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" во время своего отпуска не разменивается по мелочам

Стало известно имя нового главного тренера "Милана"

19 июня, 21:42

"Милан" объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером, соглашение рассчитано до лета 2021 года

"Милан" почти договорился с УЕФА, чтобы Паулу Фонсека напрямую попал в групповой турнир Лиги Европы

18 июня, 23:00

"Россонери" хотят уже сейчас обнулиться за нарушение финансового фейр-плей. При этом в выигрыше окажется "Рома"

Шевченко ведет переговоры о трансфере Миколенко в "Милан" – СМИ

18 июня, 19:06

Итальянский клуб готов приобрести защитника киевского "Динамо" уже этим летом

Савченко насмешила сети новым "убийственным" имиджем

Драка кота и голубя закончилась весьма неожиданно

15 наших звезд, которые умерли молодыми

Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели

Как понять, что в организме не хватает магния

Как стирать пуховик в стиральной машине

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Наzима об отношениях с Кридом: Его фанатки хотели меня убить

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Вот что происходит с человеком, который ест чеснок

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина удерживает четвертое место

Сегодня, 09:30

Наша команда завоевала на Европейских играх 32 медали – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:58

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Вчера, 23:47

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 15:54

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

26 июня, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

«Мисс Украина» вышла замуж за российского телеведущего

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь