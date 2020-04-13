Всех игроков чемпионата Италии проверят на коронавирус, прежде чем возобновлять сезон

Чемпионат Италии возобновится, когда здоровью спортсменов и персонала будет гарантирована защита

Всем игрокам из чемпионата Италии сделают тест на коронавирус перед тем, как принимать решение о возобновлении сезона. Об этом рассказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина. Ранее мы писали, что Роналду провел тренировку на карантине вместе с детьми, используя дочку вместо гантели.

"Чемпионат Италии возобновится, когда здоровью спортсменов и персонала будет гарантирована максимальная защита. Мы находимся тесном в контакте с министром спорта Винченцо Спадафора и министерством здравоохранения. 15 апреля в Федерации итальянского футбола состоится важное заседание ее научно-технического комитета, на котором также примут участие профессионалы, ученые и специалисты отрасли. Надеюсь, что к концу апреля мы протестируем всех игроков на коронавирус, чтобы гарантировать, что все результаты их тестов отрицательны. Затем начнется подготовка к возобновлению чемпионата Италии", – сказал Гравина.

Накануне появилась информация, что в Италии зрителей на футбольные стадионы не пустят до конца 2020 года. Однако сезон 2019/2020 в Серии А хотят довести до завершения.

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