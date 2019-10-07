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Всеитальянское дерби получилось! обзор матча "Интер" – "Ювентус"

7 октября, 09:31

Голы и лучшие моменты центрального матча тура в Италии

"Интер" потерпел первое поражение в сезоне и потерял первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Неудача припала на поединок против самого принципиального соперника на внутренней арене "Ювентуса", да еще и на своем стадионе. Счет в матче открыл Дибала ужена 4-й минуте встречи, Лоутаро Матеус с пенальти счет сравнял, но в концовке встречи вышедший на замену Гонсало Игуаин реализовал чуть ли не первый свой шанс и принес гостям победу.

Отметим, что в первом тайме был отменен гол Криштиану Роналду после использования системы видеопомощи арбитра (VAR).

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"Интер" – "Ювентус" – 1:2
Голы: Мартинес (18, пен) – Дибала (4), Игуаин (80)

"Интер": Ханданович, Годин (Бастони, 54), де Врей, Шкриньяр, Д`Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Асамоа, Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

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"Ювентус": Шченсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Игуаин, 62), Роналду, Дибала (Джан, 71).

Предупреждения: Алекс Сандро (13), Джан (84), Пьянич (85), Весино (88), Барелла (90).

Напомним, что на прошлой неделе "Аталанта" уступила "Шахтеру" в матче Лиги чемпионов. Победный гол Манор Соломон забил в компенсированное время.

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Источник: Сегодня|Спорт

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