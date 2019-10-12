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Всемирно известный повар накормил звезду Колумбии прямо с ножа

12 октября, 19:30

Колумбийскому игроку понравилось готовить

Радамель Фалькао (справа)

Радамель Фалькао (справа) / Фото: Instagram

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Колумбийский форвард "Галатасарая" Радамель Фалькао после переезда в Турцию уже успел посетить известный ресторан. Ранее мы рассказывали, что фанаты "Галатасарая" устроили по-настоящему огненный прием звезде сборной Колумбии.

Радамель посолил мясо вместе с известным мясником Нусретом Гекче, а после тот покормил его прямо с ножа.

Радамель Фалькао перебрался в "Галатасарай" в последний день трансферного окна из французского "Монако". В текущем сезоне на счету форварда один гол в пяти матчах.

INSTAGRAM

Отметим, что Нусрет Гекче – известный на весь мир турецкий ресторатор, ставший самым популярным мем-поваром в Интернете. Главная "фишка" звезды – виртуозное нарезание стейков и особый способ посыпания мяса солью – изящно изогнутая к предплечью рука, с пальцев которой через локоть на блюдо сыпется приправа.

Кстати, игрок еще играл за "Монако". Радамелю Фалькао в Колумбии установили статую, которая совсем не похожа на футболиста. На возведение монумента потратили 3,33 миллиона долларов.

Смотрите, как забивал Фалькао за "Монако":

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Радамель Фалькао чемпионат Турции Фенербахче

Источник: Сегодня|Спорт

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