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Вспомнить финал Лиги чемпионов-1999: "Лацио" совершил невероятный камбэк в матче с "Кальяри" в Италии

17 декабря, 09:33

Римская команда забила два мяча в добавленное арбитром время и победила

"Лацио" совершил невероятное

"Лацио" совершил невероятное / Фото: Instagram

Казалось, произошедшее в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99, когда "МЮ" забил два мяча "Баварии" в самой концовке и вырвал победу 2:1, повторить на высоком уровне невозможно. Однако в понедельник вечером футболисты "Лацио" сотворили подобный "камбэк" во матче чемпионата Италии с "Кальяри" и даже "переплюнули" героев эпичного поединка 20-летней давности. Узнайте все результаты 16-го тура Серии А.

На Сардинии встречались третья и пятая команды чемпионата, поэтому борьба ожидалась напряженная. Хозяевам усилиями Джованни Симеоне удалось открыть счет, а затем они очень долго успешно удерживали приемлемый счет. Но не выдержали в добавленное арбитром время, когда римлянам удалось не только восстановить равновесие, но и вырвать три очка. Мячи забили Луис Альберто и вышедший на замену на 80-й минуте Фелипе Кайседо. И сделали он это на третьей и восьмой (!) добавленной минутах. Смотрите обзор сумасшедшего матча.

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Эта победа позволила "Лацио" остаться на третьем месце всего лишь с трехочковым отставанием от "Интера" и "Ювентуса". "Кальяри" держится на пятой позиции.

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