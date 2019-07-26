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Вспомнить все: ФИФА сняла фильм о победном для сборной Украины U20 чемпионате мира

26 июля, 18:07

Невероятное видео о том, как наши футболисты переписали историю

Ефим Конопля. Похож на Скоулза. И на своей позиции выделяет британцев. Фото Getty Images
Ефим Конопля. Похож на Скоулза. И на своей позиции выделяет британцев. Фото Getty Images. Фото: Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала фильм о юношеском чемпионате мира-2019, который стал победным для сборной Украины. Сюжет короткометражки строится на главных событиях, произошедшие по ходу розыгрыша престижного трофея.

Игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира

Ряд молодых игроков поделились эмоциями от мундиаля, а среди украинских футболистов комментарии дали защитник Денис Попов и полузащитник Сергей Булеца. Фильм заканчивается финальным матчем и награждением юношеской сборной Украины в статусе чемпиона мира. В финальном матче юношеского мундиаля украинцы уверенно обыграли команду Республики Корея – 3:1.

Также добавим, что игрок "Динамо" попал в число будущих звезд Европы, а Хацкевичу оказался не нужен. Сергей Булеца попал в число будущих футбольных звезд Европы по версии авторитетного издания World Soccer. 

Кроме того, капитан "Динамо" рассказал, какими шуточками встретили чемпионов мира. Сергей Сидорчук рассказал, как в команде восприняли победу сборной Украины U-20 на молодежном чемпионата мира в Польше. 

Смотрите как встречали наших чемпионов:


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Тег ФИФА, сборная Украины U20, Александр Петраков

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Сегодня|Спорт

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