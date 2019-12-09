Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

Встреча старых друзей: легенда Аргентины столкнулся с финалистом Лиги чемпионов

9 декабря, 09:44

Марадона и Почеттино встретились в Аргентине

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино / Фото: AFP

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино во время отпуска в Аргентине встретился с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной, который возглавляет местный клуб "Химнасия и Эсгрима".

Читайте также: быстро подал мяч – пообедал с Моуринью и Кейном – болбоя отблагодарили за помощь в Лиге чемпионов

Почеттино посетил домашнюю игру "Химнасии" с "Кордобой", которая завершилась победой команды Марадоны со счетом 2:1.

Реклама

Марадона возглавил "Химнасию" в начале сентября. После 16 туров команда занимает 21-е место в чемпионате Аргентины, имея в своем активе 14 очков.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона
Доротея Вирер

Почеттино успел поиграть вместе с Марадоной за "Ньюэллс Олд Бойз"в 1993 году, когда Маурисио был всего 21 год.

Напомним, главным тренером "Тоттенхэма" Моуринью был назначен 20 ноября после увольнения Маурисио Почеттино. Под руководством португальца "шпоры" выиграли у "Вест Хэма", "Олимпиакоса" и "Борнмута", но в последнем матче "Тоттенхэм" уступил экс-команде Моуринью "МЮ".

Смотрите обзор матча "Тоттенхэм Хотспур" – "Олимпиакос" – 4:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Тоттенхэм Диего Марадона Маурисио Почеттино

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол
"Бавария" проиграла "Байеру" и другие "зарубы": результаты 13-го тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...