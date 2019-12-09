Встреча старых друзей: легенда Аргентины столкнулся с финалистом Лиги чемпионов

Марадона и Почеттино встретились в Аргентине

Маурисио Почеттино / Фото: AFP

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино во время отпуска в Аргентине встретился с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной, который возглавляет местный клуб "Химнасия и Эсгрима".

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Почеттино посетил домашнюю игру "Химнасии" с "Кордобой", которая завершилась победой команды Марадоны со счетом 2:1.

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Марадона возглавил "Химнасию" в начале сентября. После 16 туров команда занимает 21-е место в чемпионате Аргентины, имея в своем активе 14 очков.

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Почеттино успел поиграть вместе с Марадоной за "Ньюэллс Олд Бойз"в 1993 году, когда Маурисио был всего 21 год.

Напомним, главным тренером "Тоттенхэма" Моуринью был назначен 20 ноября после увольнения Маурисио Почеттино. Под руководством португальца "шпоры" выиграли у "Вест Хэма", "Олимпиакоса" и "Борнмута", но в последнем матче "Тоттенхэм" уступил экс-команде Моуринью "МЮ".

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