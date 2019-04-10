Встреча старых знакомых: онлайн матча "Аякс" – "Ювентус"
Текстовая трансляция с фото и видео четвертьфинала Лиги чемпионов
Сегодня продолжатся поединки 1/4 финала Лиги чемпионов. В Амстердаме сойдутся "Аякс" и "Ювентус". Начало в 22:00. У команд богатая еврокубковая история, в которой есть две встречи в финале самого престижного еврокубка.
В 1973 году в финале Кубка чемпионов "Аякс" одолел "Ювентус" благодаря голу Джонни Репа. Спустя 23 года туринцы взяли реванш – 1:1 (Фабрицио Раванелли – Яри Литманен) в основное и дополнительное время и 4:2 в пользу итальянцев в серии пенальти.
Интересно, что если "Ювентус" выйдет в полуфинал, то это будет третий раз за пять сезонов. "Аякс" не играл в полуфинале с сезона 1996/97, когда уступил как раз туринцам.
Путь в 1/4 финала. "Аякс" в домашнем матче уступил "Реалу" – 1:2. Но потом разгромил мадридцев на "Сантьяго Бернабеу" – 4:1. "Ювентус" начал с поражения от "Атлетико" – 0:2, но дома хет-трик Роналду принес путевку туринцам в следующий раунд.
Букмекеры. Как в сегодняшнем матче, так и в противостоянии фаворит поединка итальянский клуб. Котировки на первую игру четвертьфинала: "Аякс" – 3.30, ничья – 3.30, победа "Ювентуса" – 2.30. Проход: "Ювентус" – 1.26, "Аякс" – 3.75.
Ориентировочные составы:
"Аякс": Онана; Тальяфико, Блинд, де Лихт, Велтман; де Йонг, ван де Беек, Шене; Нерес, Тадич, Зиеш.
Не сыграют: Банде (икроножная мышца), Мазрауи (дисквалификация).
"Висят" на желтых карточках: Блинд, де Лихт, Тальяфико, ван де Беек, Зиеш.
"Ювентус": Щенсны; Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро; Бентанкур, Пьянич, Матюйди, Бернардески, Манджукич, Роналду.
Не сыграют: Джан (голеностоп), Кьеллини (икроножная мышца), Касерес (бедро).
Под вопросом: Дуглас Коста (бедро), Перин (плечо), Роналду (бедро), Бардзальи (икроножная мышца).
"Висят" на желтых карточках: Бернардески, Матюйди.
Вот какой прием ждет "Реал" в Амстердаме:
Цитаты тренеров
Эрик тен Хаг ("Аякс"):
"Ювентус" – опытная команда, которая способна применять разные тактические схемы в игре. Это еще один гранд после "Баварии" и "Реала". Мы должны хорошо читать игру соперника. Постараемся сыграть в привычный футбол."Аякс" – "Ювентус".
Массимилиано Аллегри ("Ювентус"):
"Если "Аякс" будет действовать агрессивно, нам тоже надо будет сыграть агрессивно. Мы ожидаем открытой игры с появлением свободных зон, из чего надо выжать максимум. Важно много бегать и давить на ворота соперника. У "Аякса" бывают периоды со вспышками невероятной активности. В такие моменты он особенно опасен".
Результаты матче 1/4 финала Лиги чемпионов за 9 апреля:
Обзор матча "Ливерпуль" – "Порту"
Обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"
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