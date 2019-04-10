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Встреча старых знакомых: онлайн матча "Аякс" – "Ювентус"

Сегодня, 10:44

Текстовая трансляция с фото и видео четвертьфинала Лиги чемпионов

Первый матч пройдет на поле "Аякса"
Первый матч пройдет на поле "Аякса". Фото: AFP
Встреча старых знакомых: онлайн матча "Аякс" – "Ювентус" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d9e/bfc/5cad9ebfc3977.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d9e/bfc/5cad9ebfc3977.jpg Футбол Текстовая трансляция с фото и видео четвертьфинала Лиги чемпионов

Сегодня продолжатся поединки 1/4 финала Лиги чемпионов. В Амстердаме сойдутся "Аякс" и "Ювентус". Начало в 22:00. У команд богатая еврокубковая история, в которой есть две встречи в финале самого престижного еврокубка.

В 1973 году в финале Кубка чемпионов "Аякс" одолел "Ювентус" благодаря голу Джонни Репа. Спустя 23 года туринцы взяли реванш – 1:1 (Фабрицио Раванелли – Яри Литманен) в основное и дополнительное время и 4:2 в пользу итальянцев в серии пенальти. 

Интересно, что если "Ювентус" выйдет в полуфинал, то это будет третий раз за пять сезонов. "Аякс" не играл в полуфинале с сезона 1996/97, когда уступил как раз туринцам. 

Путь в 1/4 финала. "Аякс" в домашнем матче уступил "Реалу" – 1:2. Но потом разгромил мадридцев на "Сантьяго Бернабеу" – 4:1. "Ювентус" начал с поражения от "Атлетико" – 0:2, но дома хет-трик Роналду принес путевку туринцам в следующий раунд.

Букмекеры. Как в сегодняшнем матче, так и в противостоянии фаворит поединка итальянский клуб. Котировки на первую игру четвертьфинала: "Аякс" – 3.30, ничья – 3.30, победа "Ювентуса" – 2.30. Проход: "Ювентус" – 1.26, "Аякс" – 3.75.

Ориентировочные составы:

"Аякс": Онана; Тальяфико, Блинд, де Лихт, Велтман; де Йонг, ван де Беек, Шене; Нерес, Тадич, Зиеш.

Не сыграют: Банде (икроножная мышца), Мазрауи (дисквалификация).
"Висят" на желтых карточках: Блинд, де Лихт, Тальяфико, ван де Беек, Зиеш.

"Ювентус": Щенсны; Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро; Бентанкур, Пьянич, Матюйди, Бернардески, Манджукич, Роналду.

Не сыграют: Джан (голеностоп), Кьеллини (икроножная мышца), Касерес (бедро).
Под вопросом: Дуглас Коста (бедро), Перин (плечо), Роналду (бедро), Бардзальи (икроножная мышца).
"Висят" на желтых карточках: Бернардески, Матюйди.

Вот какой прием ждет "Реал" в Амстердаме:

Цитаты тренеров

Эрик тен Хаг ("Аякс"):

"Ювентус" – опытная команда, которая способна применять разные тактические схемы в игре. Это еще один гранд после "Баварии" и "Реала". Мы должны хорошо читать игру соперника. Постараемся сыграть в привычный футбол."Аякс" – "Ювентус".

Массимилиано Аллегри ("Ювентус"):

"Если "Аякс" будет действовать агрессивно, нам тоже надо будет сыграть агрессивно. Мы ожидаем открытой игры с появлением свободных зон, из чего надо выжать максимум. Важно много бегать и давить на ворота соперника. У "Аякса" бывают периоды со вспышками невероятной активности. В такие моменты он особенно опасен".

Результаты матче 1/4 финала Лиги чемпионов за 9 апреля:

Обзор матча "Ливерпуль" – "Порту"
Обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"


Лига чемпионов. 1/4 финала

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Тег Лига чемпионов, Ювентус Турин, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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