Встречали, как чемпионов: сборная Украины вернулась домой после триллера в Сербии

Украины вернулась на родину после завершения отбора на Евро-2020 в Белграде, где наша команда в матче с драматической развязкой вырвала ничью у Сербии (2:2). Подопечные Андрея Шевченко досрочно гарантировали себе путевку на чемпионат Европы, но не проиграть в Сербии было важно с точки зрения будущей жеребьевки финальной части Евро.
Встретить наших футболистов в аэропорт Борисполь прибыло немалое количество фанатов. Они размахивали флагами и скандировали "браво", "Украина", "молодцы". Сборники болельщиков не проигнорировали и охотно с ними фотографировались.
Фото: УАФ
Напомним, что сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча за год. Наша команда завершила отбор на чемпионат Европы без единого поражения.
Тем не менее, сразу после успешного выступления в отборе пришли не очень хорошие новости – УЕФА может отдать России заработанное Украиной место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020. С попаданием команды Андрея Шевченко в число сеяных на жеребьевке финальной части, оказывается, не все так просто.
Смотрите, как Украина играла с Сербией в Белграде:
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк