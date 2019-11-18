Встречали, как чемпионов: сборная Украины вернулась домой после триллера в Сербии

Наша команда впервые в истории не проиграла ни одного матча за год и с первого места вышла на Евро-2020

Видео: ФФУ

Украины вернулась на родину после завершения отбора на Евро-2020 в Белграде, где наша команда в матче с драматической развязкой вырвала ничью у Сербии (2:2). Подопечные Андрея Шевченко досрочно гарантировали себе путевку на чемпионат Европы, но не проиграть в Сербии было важно с точки зрения будущей жеребьевки финальной части Евро.

Встретить наших футболистов в аэропорт Борисполь прибыло немалое количество фанатов. Они размахивали флагами и скандировали "браво", "Украина", "молодцы". Сборники болельщиков не проигнорировали и охотно с ними фотографировались.

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Фото: УАФ

Напомним, что сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча за год. Наша команда завершила отбор на чемпионат Европы без единого поражения.

Тем не менее, сразу после успешного выступления в отборе пришли не очень хорошие новости – УЕФА может отдать России заработанное Украиной место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020. С попаданием команды Андрея Шевченко в число сеяных на жеребьевке финальной части, оказывается, не все так просто.

Смотрите, как Украина играла с Сербией в Белграде:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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