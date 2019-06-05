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Встречали с флагами и плакатами: сборная Украины прилетела в самый фартовый город

5 июня, 20:10

Украинская команда проведет два матча подряд на "Арене Львов"

Руслан Малиновский раздает автографы во Львове
Руслан Малиновский раздает автографы во Львове. Фото: ФФУ

Сборная Украины прилетела во Львов, где 7 июня проведет отборочный матч к Евро-2020 против команды Сербии, а 10-го встретится с Люксембургом. В столицу Галичины прибыли все 26 игроков, которые завершали харьковский этап подготовки. В аэропорту команду встретила толпа болельщиков с национальными флагами и плакатами, а игроки отблагодарили преданных болельщиков импровизированной автограф и фотосессией.

После этого команда отправилась в отель, где проведет ближайшие шесть дней. Сегодня в дневном распорядке команды остались только ужин и отдых – тренировка состоялась утром. А уже завтра сине-желтых ждут предматчевые мероприятия: пресс-конференция главного тренера и игрока сборной (19.00), а также официальная тренировка на "Арене Львов".

Ранее мы писали, что Андрей Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке в главной сборной Украины. Голкипер "Реала", прибывший в лагерь команды Андрея Шевченко прямиком с молодежного ЧМ-2019, "тащит" там просто невероятные мячи.

Как сообщалось ранее, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией, который состоится 7 июня во Львове, проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.

Напомним, в отборе на Евро-2020 сборная Украины сыграла в нулевую ничью с Португалией и одолела Люксембург:

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Тег Сборная Украины, Евро-2020

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Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт

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