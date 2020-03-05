Встречайте Летнюю Лигу чемпионов! УЕФА запускает новый еврокубок

"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и другие гранды уже дали согласие на участие в этом турнире

УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по проведению нового крупного клубного турнира летом 2021 года. Как сообщает Daily Mail, на основе выставочного Международного кубка чемпионов, проводящегося с 2013 года, появится Летняя Лига чемпионов.

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В руководстве Европейского футбольного союза хотят придать новому турниру официальный статус и соревновательный характер. Планируется проведение квалификации, группового раунда и стадии плей-офф. Отмечается, что проект соревнований был представлен уже ряду клубов Англии – "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" уже дали свое согласие, назвав суммы, которые они хотели бы получить за участие в соревновании.

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Отметим, что компания Relevent Sport является организатором Международного кубка чемпионов, который, начиная с 2013 года, выигрывали "Реал", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" (дважды), "Барселона", "Тоттенхэм" и "Бенфика".

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