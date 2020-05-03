Второй клуб чемпионата Италии возвращается к тренировкам, но без главного тренера

Несмотря на то, что пандемия коронавируса в Европе продолжается, спортивные соревнования постепенно пытаются вернуться на арену. Например, в Италии власти разрешили проводить тренировки, чем уже спешат воспользоваться футбольные клубы. Первым в Серии А, кто объявил, о возвращении на поле, стал "Сассуоло". Вторым клубом, кто собрался начать тренировки, стала "Болонья". Недавно фанаты "Лацио" поддержали тренера "Болоньи" в борьбе с раком.

В связи с ослаблением условий карантина руководство клуба из Эмилии-Романьи – региона на севере Италии – объявило о том, что 5 мая игроки основной команды выйдут на тренировки. Сообщение об этом появилось на официальном сайте "Болоньи". Занятия на базе клуба пока что будут проходить в индивидуальном режиме. При этом тренажерный зал, раздевалки и офис останутся закрытыми.

Также сообщается, что тренерский состав пока что не будет присутствовать на тренировках на базе. Кроме всего прочего, наставник "Болоньи" Синиша Михайлович входит в группу риска, поскольку лечится от рака.

Реклама

Читайте, как "Болонья" в матче с "Фиорентиной" спаслась шедевральным голом.

Смотрите, как "Болонья" обыгрывала в гостях "Рому" бывшего тренера "Шахтера" Фонсеки

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама