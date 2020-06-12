Второй матч в Испании после карантина: "Гранада" на характере не пустила "Хетафе" в топ-4

Во втором матче 28-го тура чемпионата Испании "Гранада", которая борется за зону Лигу Европы, принимала пятую команду Примеры "Хетафе", которая сражается за Лигу чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Лос-Карменес" в Гранаде и завершилась несколько неожиданной победой хозяев со счетом 2:1. Ранее мы рассказали, как Испания вернулась после карантина севильским дерби с эффектом полных трибун.

На 20-й минуте матча счет открыл полузащитник "Хетафе" Давид Тимор, но после такого многообещающего начала гости не смогли удержать преимущество во второй половине. Уже на 70-й минуте встречи форвард "Гранады" Карлос Фернандес сравнял счет, а еще через девять минут Фернандес вывел хозяев вперед и, как оказалось, поставил точку в матче.





Фото Granada C.F.

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После этой победы "Гранада" набрала 41 очко и поднялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании – в одном балле от зоны Лиги Европы. "Хетафе" остается на пятом месте. Лидером соревнований является "Барселона", которая в 27 матчах набрала 58 очков и завтра встретится с "Мальоркой".

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В следующем туре 15 июня "Гранада" сыграет с "Бетисом", а "Хетафе" 16 числа примет "Эспаньол".

Смотрите, как "Гранада" играла в чемпионате Испании

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