Второй после Кройффа: ушел из жизни легендарный футболист сборной Нидерландов

Роб Ренсенбринк / Фото: Twitter

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На 73-м году жизни умер знаменитый нападающий сборной Нидерландов Роб Ренсенбринк. Он являлся двукратным серебряным призером чемпионатом мира (1974, 1978), а также обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 1976 года. Ренсенбринк – автор тысячного гола в истории чемпионатов мира. С 2012 года он страдал прогрессирующей болезнью мышц.

В 1976 году Ренсенбринк выиграл награду "Серебряный мяч", а в 1978 году ему достался "Бронзовый мяч" в споре за звание лучшего футболиста мира, также нидерландец включен в ТОП-100 лучших игроков ФИФА. Ему принадлежит рекорд среди нидерландских игроков по количеству голов и ассистов на чемпионатах мира. В общей сложности Роб провел за национальную команду 46 матчей и забил 14 мячей.

За свою карьеру Ренсенбринк выступал за такие команды как "Дор Вилскрахт Стерк", бельгийские "Брюгге", "Андерлехт", "Портленд Тимберс" из США и "Тулуза" из Франции. Дважды становился чемпионом Бельгии, столько же раз выигрывал Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. Нидерландец является лучшим бомбардиров в истории Кубка обладателе Кубков (25 мячей).

Ранее мы писали, что умер экс-футболист "Вольфсбурга" и сборной Казахстана: ему было всего 33 года. Десять лет назад Сергей Каримов стал чемпионом Германии по футболу.

Также в конце прошлого года умер легендарный футболист сборной Англии. Полузащитник Мартин Питерс становился чемпионом мира в 1966 году.

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