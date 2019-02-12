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Второй раз в сезоне Крейг Поусон будет судить матч "Динамо" в еврокубках

Вчера, 13:58

В четверг киевляне сыграют с "Олимпиакосом" в Лиге Европы

Английский рефери Крейг Поусон
Английский рефери Крейг Поусон.
Второй раз в сезоне Крейг Поусон будет судить матч "Динамо" в еврокубках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2b4/e6f/5c62b4e6f2593.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2b4/e6f/5c62b4e6f2593.jpg Футбол В четверг киевляне сыграют с "Олимпиакосом" в Лиге Европы

УЕФА назначил арбитров на матч первый матч 1/16 финала между греческим "Олимпиакосом" и киевским "Динамо". Поединок состоится в Пирее 14 февраля. Начало встречи в 19:55.

На поле стадиона "Георгиос Караискакис" команды выведет судейская бригада из Англии во главе с 39-летним Крейгом Поусоном. На матчах Премьер-лиги работает с 2013 года, арбитр ФИФА с 2015-го. Среди наиболее значимых матчей в карьере рефери – поединок за Суперкубок Англии-2016 между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" (2:1), а также финал Кубка английской лиги-2018 между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" (0:3).

В этом сезоне Поусон уже судил матч "Динамо"  – в Праге против "Славии" в квалификации Лиги чемпионов. Тот поединок завершился вничью – 1:1, а судья назначил пенальти в ворота киевлян в компенсированное время.

Кроме того, с украинскими командами он пересекался и на уровне сборных – в 2015 году зафиксировал победу сборной Украины над Черногорией (2:0) в элит-раунде отбора на ЧЕ-2015 (U-19), а в 2017-м под наблюдением Поусона уже национальная сборная Украины в отборе на ЧМ-2018 обыграла на выезде Косово (2:0).

Ранее мы писали, что капитан "Олимпиакоса" может пропустить первый матч с "Динамо" в Лиге Европы.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, арбитр, Олимпиакос

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