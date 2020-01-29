"Вудворд должен умереть": болельщики "МЮ" совершили нападение на дом вице-президента клуба

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В ночь на 29 января в графстве Чешир, на северо-западе Англии, на дом вице-президента и действующего исполнительного директора английского "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда было совершено нападение.

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В интернет попало видео, на котором члены одной из фанатских группировок "МЮ" бросают в дом Вудворда файеры и дымовые шашки и разбрызгивают краску у ворот дома. Их действия на видео сопровождались подписью: "Вудворд должен умереть".

Клуб отреагировал немедленно и выпустил официальное заявление по инциденту:

"Сегодня вечером нам стало известно об инциденте, который произошел возле дома одного из наших работников. Мы знаем, что футбольный мир нас поддержит и окажет помощь в определении виновников этой необоснованной атаки. Все виновные в совершении этого преступления будут пожизненно забанены клубом и могут подвергнуться судебному преследованию. Болельщики, выражающие свое мнение — это одно, но когда речь идет про ущерб собственности или угрозе жизни — это совсем другое. Подобным инцидентам нет оправдания", – говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что фанаты "Манчестер Юнайтед" готовят акцию протеста против владельцев клуба. Болельщики хотят массово уйти со стадиона.

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