Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" : "волки съели птенцов Сульшера"

20 августа, 00:16

Несколько выводов с матча чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед упустил победу над Вулверхэмптоном

Манчестер Юнайтед упустил победу над Вулверхэмптоном / Фото: Instagram

В прошлом туре "Манчестер Юнайтед" начал сезон с разгромной победы над "Челсии" и в этот раз им предстоял непростой выезд на "Молинью" на встречу с "Вулверхэмптоном".

На предматчевой пресс-конференции Уле-Гуннар Сульшер отметил, что игра не будет простой, но "Манчестер Юнайтед" анализирует соперника и будет готов взять реванш за поражения в прошлом сезоне. Но, не команда Нуну Эшпириту Санту вновь доказала, что она классно умеет "снимать скальп" с грандов. Так, в заключительном, втором, туре команды разошлись мировой ничьей – 1:1. Голом отметились Марсиаль и Невеш, а Погба не реализовал пенальти.

В этом поединке средний возраст стартового состава "Манчестер Юнайтед" на матч второго тура составил 24 года и 128 дней. Это самый молодой состав среди всех команд второго тура чемпионата Англии.

Реклама

Из приятного.

В тренде
Фигуры высшего пилотажа и маневренность истребителя: украинский летчик поразил всех в Польше
  • "Стена" в защите "МЮ".
    Наконец-то в команде Сульшера образовалась пара защитников Магуайр – Линдилев. Они классно справляются со своими задачами и дают уверенность Де Хеа.
  • Вновь забил Марсиаль.
    Как только французскому форварду вернули девятый номер, то он сразу же начал забивать. Вот уже второй гол в двух поединках.
  • Дэниэл Джеймс – мини-Месси.
    В этом поединке также можно отметить миниатюрного Дэниэла Джеймс, на котором фолил каждый, кто только мог. Полузащитник только вливается в систему команды, но уже пользуется своим ростом и умениями.

Большой минус.
Футболисты "МЮ" до сих пор не могут "вскрыть" эшелованную оборону соперника. Как не пытались игроки развить атаку, но до 35 минуты, они не смогли пробить кипера соперника.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчиса не было даже в заявке "МЮ".

Смотрите, как "Челси" выигрывал Лигу Европы-2019 еще под руководством Сарри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...