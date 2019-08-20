"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" : "волки съели птенцов Сульшера"

Манчестер Юнайтед упустил победу над Вулверхэмптоном / Фото: Instagram

В прошлом туре "Манчестер Юнайтед" начал сезон с разгромной победы над "Челсии" и в этот раз им предстоял непростой выезд на "Молинью" на встречу с "Вулверхэмптоном".

На предматчевой пресс-конференции Уле-Гуннар Сульшер отметил, что игра не будет простой, но "Манчестер Юнайтед" анализирует соперника и будет готов взять реванш за поражения в прошлом сезоне. Но, не команда Нуну Эшпириту Санту вновь доказала, что она классно умеет "снимать скальп" с грандов. Так, в заключительном, втором, туре команды разошлись мировой ничьей – 1:1. Голом отметились Марсиаль и Невеш, а Погба не реализовал пенальти.

В этом поединке средний возраст стартового состава "Манчестер Юнайтед" на матч второго тура составил 24 года и 128 дней. Это самый молодой состав среди всех команд второго тура чемпионата Англии.

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Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчиса не было даже в заявке "МЮ".

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