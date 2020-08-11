"Вулверхэмптон" – "Севилья": онлайн 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня в Дуйсбурге на "MSV Арена" состоится четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Вулверхэмптоном" и "Севильей". Игра начнется в 22:00. Мы проводим текстовый онлайн с видео-повторами и указанием ключевых моментов встречи. Параллельно проходит другой матч 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель".

"Вулверхэмптон" – "Севилья"

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В завершившемся сезоне Премьер-лиги "Вулверхэмптон" занял седьмое место и остался за бортом еврокубков. Единственный шанс сыграть там в следующем сезоне – это победить в Лиге Европы. В 1/8 финала англичане прошли "Олимпиакос", победив 1:0 после выездной ничьей 1:1.

"Севилья" в Ла Лиге финишировала на четвертом месте, гарантировав себе групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Команда не проигрывает на протяжении 18 матчей во всех турнирах. Беспроигрышная серия длится с февраля, когда "Севилья" уступила "Сельте" (1:2). В то же время испанский клуб выиграл лишь половину из этих 18 матчей. В 1/8 финала испанцы прошли "Рому", победив 2:0 на нейтральном поле:

Интересный факт: "Севилья" может стать самой результативной командой Лиги Европы за всю историю турнира. В настоящее время лидируют "Вильяреал" и "Зальцбург", забившие по 125 мячей. На счету "Севильи" 124.

Удивительно также, что в последних пяти случаях, когда "Севилья" доходила до 1/4 финала, трофей неизменно доставался этому клубу.

Слова тренеров

Главный тренер "Севильи" Юлен Лопетеги:

"Совершенно очевидно, что для победы нам нужно будет выдать шикарный матч. Необходимо сосредоточиться на своей игре и использовать собственные козыри. Соперник очень серьезный. Матч, полагаю, получится равным и крайне упорным".

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту:

"Даже не представляю, сколько километров мы намотали по Европе в этом сезоне. Действительно, путь проделан огромный. Я попросил ребят сделать все, чтобы такие усилия не пропали даром. Нужно вновь собраться и дать бой очень сильному противнику".

Прогноз букмекеров

Эксперты называют испанцев фаворитами противостояния. Коэффициент на победу "Севильи" в основное время матча составляет 2.25, на победу "Вулверхэмптона" 3.70, на ничью – 3.10.

Котировки на выход в полуфинал, т.е. результат матча с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, такие: 1.60 "Севилья" и 2.40 "Вулверхэмптон".

Таким образом, вероятность выхода команд в полуфинал аналитиками букмекерских контор рассчитана такая: "Севилья" 60 процентов, "Вулверхэмптон" 40 процентов.

Прогноз комментатора

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

"Волки" под руководством Нуну Эшпириту Санту заставили себя уважать – и в чемпионате, и в Лиге Европы. В АПЛ они финишировали на седьмом месте, а в плей-офф еврокубка выбили "Эспаньол" и "Олимпиакос". Но все же остаются середняком и по-прежнему только обзаводятся опытом игры на международной арене. Хотя их состав точно впечатляет.

"Севилья" не проигрывала с февраля, на ее счету 18 матчей без поражений во всех турнирах. Под руководством Лопетеги андалусийцы забронировали путевку в Лигу чемпионов и являются одним из фаворитов на победу в Лиге Европы. На предыдущей стадии они выбили "Рому" Паулу Фонсеки и рассчитывают пройти в следующий раунд.

Думаю, стоит ожидать напряженное тактическое противостояние. А высокой результативности, скорее всего, не будет. Склоняюсь к победе "Севильи" в основное время.

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