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Вундеркинд из "Реал Сосьедада" стал лучшим игроком и получил приз, который сможет зажарить на сковородке

21 сентября, 12:27

Мартин Эдегор получил очень странный подарок

/ Фото: AFP

Норвежский полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Эдегор получил приз лучшему игроку своей команды в августе. Ранее мы писали, что пока "Барселона" отбирала очки у "Валенсии", воры ограбили дом защитника каталонского клуба.

В руководстве решили вручить футболисту очень необычный подарок. В качестве презента ему подарили огромную рыбу.

Это не просто подарок, "Реал Сосьедад" заключил партнерское соглашение с местным супермаркетом провел специальное мероприятие. Эдегор раздавал автографы, фотографировался с болельщиками.

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А парень, скупившийся на 100 евро, получил в подарок футболку норвежца с автографом.

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В августе Эдегор провел за басков три матча, в которых забил один гол. Этот забитый мяч позволил сан-себастьянцям оформить победу над "Мальоркой" во втором туре чемпионата Испании.

Также отметим, что у под тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом уже давно шатается стульчик, после разгрома "Реала" от "ПСЖ" в Лиге чемпионов позиции Зинедина стали еще слабее, а если он потерпит неудачу и в игре с "Севильей", угроза отставки из виртуальной может превратиться в реальную.

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чемпионат Испании Реал Сосьедад Мартин Эдегор

Источник: Сегодня|Спорт

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