Вундеркинда европейского футбола вытолкали из ночного клуба в Норвегии

Нападающий "Боруссии" проводит отпуск у себя на родине

19-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, который в этом сезоне наводил страх на защиту соперников в Европе и немецкой Бундеслиге, оказался в эпицентре скандала у себя на родине – в Норвегии, когда решил пойти потанцевать. Ранее украинского чемпиона сравнили с лучшим вундеркиндом Европы.

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Отпуск в межсезонье Холанд решил провести в Норвегии, однако его отдых в одном из ночных клубов завершился конфликтом с охраной заведения, которая буквально вытолкала восходящую футбольную звезду на улицу. На снятом возле клуба видео заметно, как недовольный Эрлинг кричит и пытается что-то доказать работнику заведения, который вывел его из здания.

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Британский таблоид Daily Mail сообщает, что обратился за официальными разъяснениями по поводу ситуации с форвардом в дортмундскую "Боруссию", однако пока никакого ответа от немецкого клуба не получил.

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Эрлинг Холанд / Фото: Instagram

Дортмундская "Боруссия" финишировала второй в чемпионате Германии в нынешнем сезоне, а 19-летний Холанд отличился 13 мячами и двумя передачами в 15 проведенных матчах турнира. Норвежец перешел в дортмундскую команду из австрийского "Ред Булл" в зимнее трансферное окно за 20 млн евро. В составе "шмелей" нападающий провел 18 встреч, забил 16 мячей и отдал три передачи. А во всех турнирах сезона-2019/2020 Эрлинг забил 44 мяча.

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