"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантине

"Мы закрыли всех с семьями, ограничили общение и выход из базы", - заявил президент клуба "Днепр-1" Юрий Береза

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза рассказал, как его команда готовится к возобновлению чемпионата Украины по футболу, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. А также пролил свет на жесткие меры карантина внутри клуба. Напомним, в высшем дивизионе после паузы осталось провести 54 матча, возобновить Премьер-лигу планируют 30 мая.

"С начала карантина мы, по сути, ввели военное положение на территории базы: закрыли всех с семьями, ограничили общение и выход из базы. Мы смогли проконтролировать передвижения всех людей, связанных с клубом. Команды U-21 и U-19 мы распустили, оставив лишь основную команду. Все игроки остались на базе и отнеслись с пониманием, мы все конфликты уладили. Тренерский штаб также на базе, а главный тренер Дмитрий Михайленко – постоянный ее житель", – рассказал в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Юрий Береза

Юрий Береза / Фото: Днепровская панорама

"На этой неделе члены клуба пройдут полное тестирование, а контроль состояния футболистов и работников мы вели и ведем ежедневно. Это было с начала карантина. Очень хотелось бы закончить этот чемпионат и начать новый. Пока не знаю, как мы будем действовать в случае заражения кого-то из игроков. Однако человеческая жизнь остается главной", – добавил президент СК "Днепр-1" Юрий Береза

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Ранее мы писали, чтотренер претендентов на ЛЧ против скорого возобновления чемпионата. Наставник "Александрии" Владимир Шаран считает, что эпидемия коронавируса еще не отступила.

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