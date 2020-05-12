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"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантине

12 мая, 17:16

Олег Люлька

"Мы закрыли всех с семьями, ограничили общение и выход из базы", - заявил президент клуба "Днепр-1" Юрий Береза

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза рассказал, как его команда готовится к возобновлению чемпионата Украины по футболу, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. А также пролил свет на жесткие меры карантина внутри клуба. Напомним, в высшем дивизионе после паузы осталось провести 54 матча, возобновить Премьер-лигу планируют 30 мая.

"С начала карантина мы, по сути, ввели военное положение на территории базы: закрыли всех с семьями, ограничили общение и выход из базы. Мы смогли проконтролировать передвижения всех людей, связанных с клубом. Команды U-21 и U-19 мы распустили, оставив лишь основную команду. Все игроки остались на базе и отнеслись с пониманием, мы все конфликты уладили. Тренерский штаб также на базе, а главный тренер Дмитрий Михайленко – постоянный ее житель", – рассказал в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Юрий Береза

Юрий Береза

Юрий Береза / Фото: Днепровская панорама

"На этой неделе члены клуба пройдут полное тестирование, а контроль состояния футболистов и работников мы вели и ведем ежедневно. Это было с начала карантина. Очень хотелось бы закончить этот чемпионат и начать новый. Пока не знаю, как мы будем действовать в случае заражения кого-то из игроков. Однако человеческая жизнь остается главной", – добавил президент СК "Днепр-1" Юрий Береза

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Ранее мы писали, чтотренер претендентов на ЛЧ против скорого возобновления чемпионата. Наставник "Александрии" Владимир Шаран считает, что эпидемия коронавируса еще не отступила.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как "Днепр-1" играл до пандемии с "Шахтером"

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карантин чемпионат Украины Днепр-1 Юрий Береза

Источник: Канал Футбол

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