Вы когда-нибудь видели что-то подобное?: болельщики шокированы ужасными условиями жилья в Баку

Британские гости Баку стали жертвами махинаций с жильем

Болельщики "Арсенала" в Баку. Фото: Getty Images

Британские болельщики жалуются на ужасные условия проживания в Баку, где сегодня состоится финал Лиги Европы между лондонскими "Челси" и "Арсеналом". Один из фанатов "Арсенала" на своей странице в Twitter рассказал, с чем ему пришлось столкнуться на съемной квартире в столице Азербайджана. Напомним, смотреть "Челси" – "Арсенал" онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

В конторах фаворит финального матча "Челси". Котировки на то, что подопечные Сарри выиграют трофей в основное время – 2.30, на ничью – 3.40, на победу "Арсенала" – 3.30. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Челси" – 1.65, "Арсенал" – 2.15. В процентах это 57 на 43.

Ранее мы сообщали, что полиция Баку ловит по городу фанатов Мхитаряна перед финалом Лиги Европы. Стражи порядка с подозрением относятся к болельщикам в футболках с фамилией армянского футболиста, а лондонские фанаты распевают язвительные песни о посещении Карабаха:

Болельщики Арсенала поют песню про Карабах перед финалом Лиги Европы

Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал".

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