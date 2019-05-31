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"Вы похудели?": тренер "Тоттенхэма" взорвал интернет своей позой перед финалом Лиги чемпионов

31 мая, 23:35

Маурисио Почеттино продемонстрировал высший пилотаж актерского мастерства, отвечая на вопрос о своем весе

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино. Фото: AFP

Перед финалом Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который состоится в субботу, 1 июня, в Мадриде, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино взорвал интернет своим поведением на пресс-конференции. Один из журналистов поинтересовался у аргентинского наставника "шпор": "Это правда, что вы потеряли в весе за последнее время? Как я вижу, вы похудели". Вероятно, репортер пытался провести параллель между весом тренера "Тоттенхэма" и эмоциональными переживаниями, свалившимися на него в конце сезона. Надо отдать должное Почеттино, он не растерялся и отреагировал на неожиданный вопрос, продемонстрировав высший пилотаж актерского мастерства. Коуч лондонской команды принял модельную позу, рассмешив всех присутствующих в зале представителей медиа, а затем с улыбкой произнес: "Да нет, я тот же, что и был раньше. Абсолютно". 

Как мы сообщали, звезды "Тоттенхэма" показали, как будут забивать "Ливерпулю" в финале Лиги чемпионов. Эриксен и Дайер угрожают киперу мерсисайдцев Алиссону феноменальным исполнением стандартов.

Вместе с тем знаменитый Жозе Моуринью назвал главную фишку предстоящего финала ЛЧ. "Обе команды думают, что трофей уже у них", – заявил португалец, в свое время выигрывавший Лигу чемпионов с "Порту" и "Интером".

Напомним, на пути в финал ЛЧ "Тоттенхэм" в триллерном матче обыграл "Аякс":

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Тоттенхэм, Маурисио Почеттино

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Сегодня|Спорт

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