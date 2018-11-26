Выберите соперника сборной Украины в отборе на Евро-2020 – опрос

В воскресенье, 2 декабря, в Дублине состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Будут сформированы 10 групп (пять – по пять команд, пять – по шесть). В финальный турнир выйдут по две лучшие команды каждой группы.

Сборная Украины, по итогам выступления в Лиге наций, оказалась во второй корзине. Вместе с нами – Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

В преддверии жеребьевки мы сделали опрос:

"Выберите лучшего соперника для Украины в отборе на Евро-2020"

Еще четыре путевки в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций УЕФА: жеребьевка и что будет с победителями групп.