Выберите соперника сборной Украины в отборе на Евро-2020 – опрос

Сегодня, 10:28

Подопечные Андрея Шевченко попали во вторую корзину жеребьевки

Выберите соперника сборной Украины в отборе на Евро-2020 &ndash; опрос

В воскресенье, 2 декабря, в Дублине состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Будут сформированы 10 групп (пять – по пять команд, пять – по шесть). В финальный турнир выйдут по две лучшие команды каждой группы.

Сборная Украины, по итогам выступления в Лиге наций, оказалась во второй корзине. Вместе с нами – Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

В преддверии жеребьевки мы сделали опрос:

"Выберите лучшего соперника для Украины в отборе на Евро-2020"

 

 

 

 

 

Еще четыре путевки в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций УЕФА: жеребьевка и что будет с победителями групп.
футбол, жеребьевка, Евро-2020

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Источник:

Сегодня|Спорт

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