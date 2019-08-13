Выбор лучшего друга Шевы: Зинченко стал виртуальным партнером Погба

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в сборную 1-го тура АПЛ по версии экс-игрока сборной Англии Джейми Реднаппа. Напомним, в стартовом туре английской Премьер-лиги "МанСити" разгромил на выезде команду Андрея Ярмоленко "Вест Хэм" со счетом 5:0. При этом Зинченко, в отличие от молотобойца Ярмоленко, не попавшего даже в заявку на поединок, отыграл весь матч от звонка до звонка.

Сборная первого тура АПЛ по версии Джейми Реднаппа выглядит следующим образом: Пикфорд (Эвертон) – Ван-Биссака (МЮ), Стоунз (МанСити), Магуайр (МЮ), Зинченко (МанСити) – МакГин (Астон Вилла), Эриксен (Тоттенхэм), Погба (МЮ) – Стерлинг (МанСити), Кейн (Тоттенхэм), Барнс (Бернли).

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Интересно, что Джейми Реднапп, включивший Зинченко в символическую сборную стартового тура АПЛ, является одним из лучших друзей главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Они часто встречаются в Лондоне, где у Шевы есть дом. Также Шева с Реднаппом нередко выбираются на совместный отдых со своими семьями на Барбадос.

Отметим, что ранее одноклубник Зинченко был дисквалифицирован за нападение на будку VAR. Форвард сборной Бразилии и "Манчестер Сити" Габриэл Жезус получил отстранение от матчей национальных команд на два месяца за бурную реакцию на удаление в финале Кубка Америки.

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