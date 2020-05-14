Выборы президента футбольной Премьер-лиги Украины перенесли: уже в третий раз!

Преемника швейцарца Гримма не определят и 25 мая. К этому вопросу боссы клубов вернутся после завершения сезона

Выборы президента футбольной Премьер-лиги Украины 25 мая не состоятся, сообщает Tribuna.com. Ожидается, что клубы высшего дивизиона вернутся к этому вопросу после завершения сезона. Напомним, возобновление чемпионата Украины состоится 30 мая.

Это уже третий перенос даты выборов преемника швейцарца Томаса Гримма на посту босса украинской Премьер-лиги. Изначально они должны были состояться 7 апреля, затем – 27 апреля. Последней датой было 25 мая.

Читайте также: Футбольные клубы Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок

Реклама

Ранее украинские клубы выдвинули на пост президента УПЛ трех кандидатов: Александр Шевченко (кандидат от "Львова" и "Десны"), Михаил Метревели (от "Шахтера") и Олег Смалийчук (от "Карпат").

/ Фото: Сегодня|Спорт

Читайте также: Михаил Метревели показал, какими могут стать украинские стадионы после реконструкции

Реклама

Напомним, предыдущий руководитель Премьер-лиги Томас Гримм работал в Украине с 2018 года. Контракт швейцарского специалиста истек 5 апреля. И он заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

Смотрите обзор последнего матча чемпионата Украины перед паузой, связанной с пандемией коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама