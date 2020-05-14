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Выборы президента футбольной Премьер-лиги Украины перенесли: уже в третий раз!

14 мая, 15:32

Олег Люлька

Преемника швейцарца Гримма не определят и 25 мая. К этому вопросу боссы клубов вернутся после завершения сезона

Выборы президента футбольной Премьер-лиги Украины 25 мая не состоятся, сообщает Tribuna.com. Ожидается, что клубы высшего дивизиона вернутся к этому вопросу после завершения сезона. Напомним, возобновление чемпионата Украины состоится 30 мая.

Это уже третий перенос даты выборов преемника швейцарца Томаса Гримма на посту босса украинской Премьер-лиги. Изначально они должны были состояться 7 апреля, затем – 27 апреля. Последней датой было 25 мая.

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Ранее украинские клубы выдвинули на пост президента УПЛ трех кандидатов: Александр Шевченко (кандидат от "Львова" и "Десны"), Михаил Метревели (от "Шахтера") и Олег Смалийчук (от "Карпат").

/ Фото: Сегодня|Спорт

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Напомним, предыдущий руководитель Премьер-лиги Томас Гримм работал в Украине с 2018 года. Контракт швейцарского специалиста истек 5 апреля. И он заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

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чемпионат Украины премьер-лига УПЛ Олег Смалийчук Михаил Метревели Александр Шевченко

Источник: ua.tribuna.com

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