Выбрал Россию сам и заманил туда Шацких: экс-форвард сборной Узбекистана остается с Хацкевичем

Тренерский штаб киевлян / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Новым главным тренером "Ротора", который выступает во втором дивизионе России, в ближайшие дни может стать экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич. По информации Betting Insider, назначение 46-летнего специалиста на пост коуча волгоградского клуба практически утверждено, а помощником в свой штаб Хацкевич пригласил Максима Шацких, который работал с ним в Украине. Ранее мы уже писали, что Хацкевич предпочел Милевскому Россию.

Отметим, что экс-форвард сборной Узбекистана Максим Шацких до назначения ассистентом Хацкевича в "Динамо" успел в течение года поработать тренером академии "ДЮФШ "Динамо" им. В. В. Лобановского". А киевский клуб покинул вместе с Хацкевичем в августе этого года.

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"Ротор" после 25 туров с 52 очками идет на первом месте во второй лиге, опережая "Торпедо" и "Химки". До начала декабря команду тренировал Игорь Меньщиков, но, по официальной версии, ему поступило предложение от другого клуба, и он его принял. А вот фанаты "Ротора" не верят, что наставник ушел добровольно, ведь некоторое время назад ходили слухи, что его хотят убрать.

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Александр Хацкевич / Фото: AFP

Среди кандидатов на пост нового тренера звучали имена Дмитрия Хохлова, Омари Тетрадзе и Дмитрия Аленичева, но, руководство, судя по всему, сделало ставку на Хацкевича. По информации СМИ, соглашение Александра Хацкевича с волгоградским клубом будет рассчитано до лета 2021 года, а главной задачей перед Хацкевичем поставлен выход в Премьер-лигу России в ближайшие два сезона.

Напомним, ранее Суркис намекнул, что провал "Динамо" в Лиге Европы – это вина Хацкевича.Президент киевского клуба заявил, что его команде сейчас вылазят боком летние ошибки в физподготовке, когда главным тренером "бело-синих" был Александр Хацкевич.

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