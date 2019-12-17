Выбрал Россию сам и заманил туда Шацких: экс-форвард сборной Узбекистана остается с Хацкевичем

Новым главным тренером "Ротора", который выступает во втором дивизионе России, в ближайшие дни может стать экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич. По информации Betting Insider, назначение 46-летнего специалиста на пост коуча волгоградского клуба практически утверждено, а помощником в свой штаб Хацкевич пригласил Максима Шацких, который работал с ним в Украине. Ранее мы уже писали, что Хацкевич предпочел Милевскому Россию.
Отметим, что экс-форвард сборной Узбекистана Максим Шацких до назначения ассистентом Хацкевича в "Динамо" успел в течение года поработать тренером академии "ДЮФШ "Динамо" им. В. В. Лобановского". А киевский клуб покинул вместе с Хацкевичем в августе этого года.
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"Ротор" после 25 туров с 52 очками идет на первом месте во второй лиге, опережая "Торпедо" и "Химки". До начала декабря команду тренировал Игорь Меньщиков, но, по официальной версии, ему поступило предложение от другого клуба, и он его принял. А вот фанаты "Ротора" не верят, что наставник ушел добровольно, ведь некоторое время назад ходили слухи, что его хотят убрать.
Среди кандидатов на пост нового тренера звучали имена Дмитрия Хохлова, Омари Тетрадзе и Дмитрия Аленичева, но, руководство, судя по всему, сделало ставку на Хацкевича. По информации СМИ, соглашение Александра Хацкевича с волгоградским клубом будет рассчитано до лета 2021 года, а главной задачей перед Хацкевичем поставлен выход в Премьер-лигу России в ближайшие два сезона.
Напомним, ранее Суркис намекнул, что провал "Динамо" в Лиге Европы – это вина Хацкевича.Президент киевского клуба заявил, что его команде сейчас вылазят боком летние ошибки в физподготовке, когда главным тренером "бело-синих" был Александр Хацкевич.
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