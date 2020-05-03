"Выглядишь ужасно, бро": как во время тренировки онлайн подшутили над защитником "Ливерпуля"

Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" опубликовал видео с онлайн-тренировки команды. Защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк не удержался и подшутил над капитаном сборной Шотландии и игроком обороны "красных" Эндрю Робертсоном. Ранее мы сообщали, что "Ливерпуль" пообещал 60 млн евро сопернику Шевы, если тот продлит контракт.

"Роббо, выглядишь ужасно, бро. Я знаю, ты по мне скучаешь, но последи за собой немного, друг. Выглядишь ужасно! Нанеси немного геля на волосы. Ты только что встал с кровати?" — сказал ван Дейк.

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Робертсон не стал обижаться на партнера по обороне, а посмеялся и ответил: "Скучаю по тебе, брат". Наставник команды Юрген Клопп в свою очередь поддержал ван Дейка: "Это правда".

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"Ливерпуль", набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси, приостановлены, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок.

Мы также сообщали, что "Ливерпуль" выложит десятки миллионов за немецкого бомбардира.

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из нынешней Лиги чемпионов

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