Выгодное вложение: киевское "Динамо" получит очередную приличную выплату от "Галатасарая"

Юнес Беланда выступает в Турции после перехода из "Динамо" с 2017 года

Казна киевского "Динамо" в ближайшее время пополнится немаленькой суммой. Турецкий "Галатасарай" должен выплатить украинскому клубу 250 тысяч евро в качестве бонусов за переход марокканского полузащитника Юнеса Беланда. К слову, бывший игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук считает, что "Динамо" деградирует, у него нет никаких сдвигов".

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Вчера бывший динамовец провел свой сотый матч за "Галатасарай". Стамбульская команда уступила "Трабзонспору" со счетом 1:3 и занимает четвертое место в чемпионате Турции. Для киевского клуба в очередной раз активировался бонус, прописанный в договоре между "Динамо" и "Галатасараем". Согласно его условиям, турки за каждый 25-й официальный матч, который Беланда проведет в их рядах, должны перевести "Динамо" 250 тысяч евро, пишет sport.ua.

Летом 2017 года "Динамо" продало "Галатасараю" Беланда за восемь миллионов евро, прописав различные бонусы. В итоге за три сезона общая сумма сделки успела вырасти еще на два "лимона", то есть, всего киевляне получили за марокканца 10 миллионов.

Нынче "Галатасарай" ищет покупателей на Юнеса, стремясь сократить зарплатную ведомость. На Беланда претендует саудовский "Аль-Хиляль", который возглавляет сын Мирчи Луческу – Разван.

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