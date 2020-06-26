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Выиграть два чемпионских титула за трое суток: футболист "Ливерпуля" на пороге уникального достижения

26 июня, 19:21

Елена Павлова Елена Павлова

Японский полузащитник завоевывал трофей в каждом из своих последних шести сезонов

Японский полузащитник "Ливерпуля" Такуми Минамино может выиграть два чемпионата за трое суток. После поражения "Манчестер Сити" в поединке с "Челси" сегодня ночью Минамино досрочно выиграл титул с "красными" в английской Премьер-лиге. Однако уже в воскресенье он может оформить еще один трофей.

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Дело в том, что "Зальцбург", за который японец выступал в первой половине нынешнего сезона также на пороге своего очередного чемпионства в Австрии. Для этого команде 28 июня нужно победить "Хартберг", так как ближайший преследователь ЛАСК отстает уже на восемь очков.

Такуми Минамино

Такуми Минамино / Фото: Reuters

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Отметим, что 25-летний Минамино становился чемпионом в каждом из своих последних шести сезонов – пять раз полузащитник сделал это с "Зальцбургом", а в нынешнем сезоне выиграл титул в Англии. Японец перебрался в Британию в декабре 2019 года за 8 миллионов евро и сейчас на его счету пять матчей за "Ливерпуль" в АПЛ. А в "Зальцбург" он перешел в 2015 году из "Сересо Осака". Также на счету Минамино четыре победы в Кубке Австрии.

Смотрите, как "Зальцбург" и "Ливерпуль" играли между собой в Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Ливерпуль чемпион Зальцбург Такуми Минамино

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