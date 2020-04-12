Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вылечился за два дня: легенда "Ливерпуля" выписан из больницы после диагноза коронавирус

12 апреля, 12:05

Александр Трикиша

Знаменитый тренер провел несколько дней в больнице после положительного теста на коронавирус

Знаменитый футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш выписан из больницы. 10 апреля стало известно, что у 69-летнего шотландца был выявлен коронавирус. Несмотря на то, что болезнь проходила бессимптомно, тренер был госпитализирован, где ему кололи антибиотики.

"Персонал больницы отлично справляется с работой. Нам повезло, что у нас есть такие врачи и медсестры. Желаю каждому из них всего наилучшего, они усердно работают, чтобы помочь нам пройти через это. Люди думают, что мое имя на что-то повлияло, но каждый пациент в больнице получает одинаковую помощь", – приводит слова Далглиша Metro.

Далглиш – феноменальный человек в истории "Ливерпуля". Шотландец выступал за команду с 1977 по 1990 год, а затем дважды тренировал команду – с 1985 по 1991 и с 2011 по 2012 год, при этом в первые годы совмещал работу тренера и игрока. Несмотря на это, уже в первый сезон под его руководством красные выиграли чемпионат Англии. В целом Далглиш в качестве игрока шесть раз выигрывал чемпионат Англии и трижды – Лигу чемпионов, а уже в качестве тренера трижды приводил команду к золотым медалям чемпионата страны.

Ранее мы писали, что от коронавируса умерла мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. 82-летняя Долорс Сала Каррио ушла из жизни в родной Барселоне.

Реклама

Видео: facebook.com/epifaniy

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Ливерпуль коронавирус Кенни Далглиш

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Не имеет значения где": Алиев рассказал о самом дорогом сексе за деньгиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...