Вылечился за два дня: легенда "Ливерпуля" выписан из больницы после диагноза коронавирус

Знаменитый тренер провел несколько дней в больнице после положительного теста на коронавирус

Знаменитый футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш выписан из больницы. 10 апреля стало известно, что у 69-летнего шотландца был выявлен коронавирус. Несмотря на то, что болезнь проходила бессимптомно, тренер был госпитализирован, где ему кололи антибиотики.

"Персонал больницы отлично справляется с работой. Нам повезло, что у нас есть такие врачи и медсестры. Желаю каждому из них всего наилучшего, они усердно работают, чтобы помочь нам пройти через это. Люди думают, что мое имя на что-то повлияло, но каждый пациент в больнице получает одинаковую помощь", – приводит слова Далглиша Metro.

Далглиш – феноменальный человек в истории "Ливерпуля". Шотландец выступал за команду с 1977 по 1990 год, а затем дважды тренировал команду – с 1985 по 1991 и с 2011 по 2012 год, при этом в первые годы совмещал работу тренера и игрока. Несмотря на это, уже в первый сезон под его руководством красные выиграли чемпионат Англии. В целом Далглиш в качестве игрока шесть раз выигрывал чемпионат Англии и трижды – Лигу чемпионов, а уже в качестве тренера трижды приводил команду к золотым медалям чемпионата страны.

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Видео: facebook.com/epifaniy

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