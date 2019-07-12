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Вымогала деньги: девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, попала в новый скандал

12 июля, 12:08

Бразильская модель требовала от футболиста деньги, чтобы не обнародовать интимное видео

Неймар и модель Нажила Триндади
Неймар и модель Нажила Триндади. Фото: Facebook

Как сообщает El Mundo Deportivo, полиция Сан-Паулу начала расследование в отношении бразильской модели Нажилы Триндади, которая обвинила в изнасиловании нападающего "Пари-Сен-Жермен" Неймара. Девушке и ее адвокату инкриминируют вымогательство.

Отмечается, что Нажила требовала у Неймара деньги, чтобы не обнародовать видео, на котором запечатлена вся последовательность сексуальных действий, произошедших в одном из отелей Парижа в середине мая. Напомним, ранее Неймара обвиняли в изнасиловании, а также в публикации интимных фотографий модели без ее разрешения. Ранее сам Неймар уже подал встречный иск о клевете.

"Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Неймар был пьяным и обкуренным. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", – так модель прокомментировала свою версию дела об "изнасиловании" ее Неймаром.

Кстати, ранее сам Неймар на допросе признался, что бил бразильскую модель. Но он утверждает, что интим и шлепки были по согласию.

Неймар входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира:


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Тег футболист, изнасилование, Неймар

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