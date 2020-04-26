"Вынюхал всю боковую линию": в этот день карьера Марадоны полетела вниз, его арестовали за наркотики

Один из самых великих игроков в истории футбола, аргентинец Диего Марадона, предпочел бы не вспоминать дату 26 апреля. В этот день в 1991 году его арестовали на Родине за хранение и распространение наркотиков. К слову, недавно мы писали, что Марадона – самый техничный футболист в истории, а Роналду и Неймар не попали в топ-10.

Весной 1991-го тогда 30-летний Диего уже седьмой сезон выступал за итальянский "Наполи". Потихоньку футбольные подвиги нападающего отходили на второй план, а он все чаще попадал на страницы газет в связи со скандалами. 6 апреля того года итальянская лига дисквалифицировала Марадону на 15 месяцев после того, как его тест на кокаин оказался позитивным. Парень уехал в родную Аргентину, но здесь 26 апреля его задержали за наркотики. В тюрьме Диего Армандо провел всего ночь, после чего его выпустили под залог. Позже ему присудили 14 месяцев условно и участие в благотворительных мероприятиях.

После дисквалификации Марадона еще отыграл год в "Севилье", но это уже был не тот Диего, от игры которого сходили с ума. Оттуда ушел со скандалом, а закончил карьеру в 37 лет в "Бока Хуниорс". По словам самого бывшего спортсмена, окончательно с наркотиками он завязал только в 2004 году.

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