Вышел в чужой в футболке: в России заговорили о техническом поражении Бельгии

"Дьявол" Дедрик Боята начал второй тайм в форме Миши Батшуайи, который был в запасе

Сборная Бельгии, Баята - второй слева в верхнем ряду / Фото: Reuters

Курьезный инцидент произошел вчера в отборочном матче Евро-2020 в Санкт-Петербурге, в котором Бельгия полностью переиграла сборную России 4:1. Защитник "Красных Дьяволов" Дедрик Боята в перерыве, видимо, всеми мыслями был в игре, и случайно надел чужую футболку.

В поединке в Санкт-Петербурге Боята вышел в стартовом составе в собственной форме, но, возвратившись на поле во втором тайме, игрок "Селтика" оказался в футболке своего партнера по команде Миши Батшуайи, который в этот момент находился на скамейке запасных. И лишь спустя десять минут после возобновления игры это заметил тренерский штаб сборной Бельгии и маякнул 28-летнему защитнику, что надо переодеться.

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Некоторые российские фанаты тут же заговорили о техническом поражении для Бельгии. На что другие болельщики отвечали с сарказмом: "Да, это наш шанс!"

Ранее мы писали о маникюре форварда "Челси", который раскрыл "секрет" результативности Миши Батшуайи. Бельгийский нападающий нанес на свои пальцы летучую мышь, смайлик и национальный флаг.

Смотрите обзор квалификационного матча Евро-2020 Россия – Бельгия – 1:4

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