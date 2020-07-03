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Вышла из моря: Сардиния пала к ногам сексуального ангела, который травмирует мужа-футболиста

3 июля, 12:59

Елена Павлова Елена Павлова

Шикарная половинка ганнского полузащитника "Фиорентины" и "Бешикташа" Боатенга выбралась на отдых

Шикарная жена ганнского полузащитника "Фиорентины" и "Бешикташа" Кевина-Принса Боатенга выбралась на отдых в Порто-Черво — фешенебельный курорт на севере Сардинии. Известная модель и телеведущая Мелисса Сатта показала, что после карантины находится в прекрасной форме.

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Для похода на пляж Мелисса выбрала сиреневый раздельный купальник, который подчеркнул ее плоский подкачанный живот. А для занятий спортом – облегающие лосины и коротенький топ. Ангел Victoria's secret продолжает очаровывать мужчин.

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Ранее Мелисса, обеспокоенная постоянными травмами мужа, решила объяснить столь печальную тенденцию. По словам 34-летней модели, главной причиной повреждений Кевина, который успел поиграть за "Милан", "Барселону" и "Тоттенхэм", являются их частые занятия любовью: "Мы занимаемся сексом семь-десять раз в неделю".

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Ранее мы сообщали, что дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды. Злоумышленники похитили драгоценности и деньги Боатенга. Ущерб оценили в 300 тысяч евро.

Смотрите, как Кевин-Принс Боатенг забивал в Италии за "Фиорентину"

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отдых жена WAGs Кевин-Принс Боатенг

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