Вышла из моря: Сардиния пала к ногам сексуального ангела, который травмирует мужа-футболиста

Шикарная половинка ганнского полузащитника "Фиорентины" и "Бешикташа" Боатенга выбралась на отдых

Шикарная жена ганнского полузащитника "Фиорентины" и "Бешикташа" Кевина-Принса Боатенга выбралась на отдых в Порто-Черво — фешенебельный курорт на севере Сардинии. Известная модель и телеведущая Мелисса Сатта показала, что после карантины находится в прекрасной форме.

Реклама

Читайте также: Клубы должны платить за поведение фанов и шрамы, которые не стереть: звезда футбола борется с расизмом

Для похода на пляж Мелисса выбрала сиреневый раздельный купальник, который подчеркнул ее плоский подкачанный живот. А для занятий спортом – облегающие лосины и коротенький топ. Ангел Victoria's secret продолжает очаровывать мужчин.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Ранее Мелисса, обеспокоенная постоянными травмами мужа, решила объяснить столь печальную тенденцию. По словам 34-летней модели, главной причиной повреждений Кевина, который успел поиграть за "Милан", "Барселону" и "Тоттенхэм", являются их частые занятия любовью: "Мы занимаемся сексом семь-десять раз в неделю".

INSTAGRAM

Реклама

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Ранее мы сообщали, что дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды. Злоумышленники похитили драгоценности и деньги Боатенга. Ущерб оценили в 300 тысяч евро.

Смотрите, как Кевин-Принс Боатенг забивал в Италии за "Фиорентину"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама