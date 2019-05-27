Вышли в заколдованную стадию: как сборная Украины обыгрывала Катар на молодежном чемпионате мира

Украинцы в четвертый раз вышли в 1/8 финала ЧМ. Дальше этого этапа наша сборная не проходила еще ни разу

Украина снова на высоте. Фото: Getty Images

Молодежная сборная Украины по футболу, обыграв на чемпионате мира в Польше Катар со счетом 1:0, за тур до финиша группового раунда обеспечила себе пропуск в 1/8 финала. Таким образом наша команда повторила личное достижение, установленное на трех предыдущих мундиалях со своим участием. В 2001, 2005 и 2015 годах украинцы также пробивались в число 16-ти лучших. Однако эта стадия, словно заколдованная, каждый раз становилась для нашей сборной U-20 и последней на турнире. Преодолеть эту карму подопечные Алепксандра Петракова попытаются в Польше. Однако своего соперника по 1/8 финала они узнают позже. 30 мая у молодых украинцев, лидирующих пока в своем квартете, - заключительная игра группа с Нигерией.

Обзор матча Украина - Катар (1:0)

Украина – Катар – 1:0

Гол: Попов (59)

Украина U-20: Лунин – Конопля, Попов, Бондарь, Бескоровайный – Корниенко, Мусолитин – Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (Сикан, 73) – Супряга.

Лунин – Конопля, Попов, Бондарь, Бескоровайный – Корниенко, Мусолитин – Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (Сикан, 73) – Супряга. Катар U-20: Шебаб – Бакш, аль-Хамавенде, Эллитхи, Аль-Минхали – Мохаммед, Салех, Андри – Аль-Мусури (Карами, 54), Ибрагим, Юсуф.

Шебаб – Бакш, аль-Хамавенде, Эллитхи, Аль-Минхали – Мохаммед, Салех, Андри – Аль-Мусури (Карами, 54), Ибрагим, Юсуф. Предупреждения: Хахлев, Булеца, Конопля - Юсуф

Удаление: Бакш (85)

Как мы писали ранее, победу Украине над Катаром принес гол защитника "Динамо" Попова, который стал автором победного для нас мяча и в предыдущей встрече с американцами (2:1). Ассистировал ему одноклубник Булеца.

Тем временем главная сборная Украины активно готовится к отборочным матчам Евро-2020 с Сербией и Люксембургом, которые пройдут во Львове. Накануне Евгений Коноплянка заявил, что Украину в предстоящих поединках устроят только шесть очков. Напомним, после двух туров команда Андрея Шевченко лидирует в своей группе благодаря везению во встрече с Люксембургом на его поле, когда автогол соперника принес украинцам победу на последних секундах противостояния.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вышли в заколдованную стадию: как сборная Украины обыгрывала Катар на молодежном чемпионате мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"